AAPCMR arrecada recursos com a venda de itens autografados

A Associação de Apoio aos Pacientes com Câncer de Mossoró e Região busca meios de conseguir recursos para ajudar na manutenção das unidades infantil e adulto. Uma das alternativas encontradas pela Associação é a venda de camisas de futebol autografadas por ídolos brasileiros.

Está à venda, por exemplo, a camisa do ex-goleiro e ídolo do Palmeiras, Marcos. Em uma passagem por Mossoró, Marcos visitou a casa de apoio e entregou uma de suas camisas de jogo, autografada. Em sites de vendas, como, por exemplo, a OLX e Mercado Livre, o preço da camisa chega até a R$ 7 mil. A AAPCMR está vendendo esse item a R$ 1.500.

As outras camisas à venda são da Seleção brasileira de Futsal, com as assinaturas de todos os atletas, em passagem da equipe por Mossoró. Essas camisas estão custando, em média R$ 500, cada peça. Uma bola de futsal também com a assinatura de Falcão, maior jogador de futsal de todos os tempos, também está disponibilizada pelo valor de R$ 700.

“Esses atletas passaram por Mossoró e vão acabar ajudando muito na manutenção das casas. É um momento que estamos necessitando muito da ajuda da população”, frisou Ana Clebea Nogueira, presidente da AAPCMR. Quem tiver interesse pode entrar em contato através do número (84) 98899 – 5064.

A Associação é uma entidade sem fins lucrativos, que se mantém com a ajuda de doações. Mais de 200 pessoas são atendidas pela instituição, que acolhe pacientes de cidades circunvizinhas que estão em tratamento contra o câncer. Atende crianças e adultos e fornece, além da alimentação diária dos assistidos, cesta básica para as crianças e adolescentes que estão em tratamento.