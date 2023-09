A Vivência na Advocacia Eleitoral e suas Peculiaridades

LUIZ LIRA*

A atuação do advogado pode ser voltada a diversas áreas do Direito. E eu desde o início escolhi a seara eleitoral. Hoje, tenho a oportunidade de vivenciar e compartilhar com vocês um campo do direito repleto de peculiaridades, desafios e recompensas. A cada ciclo eleitoral, mergulho de cabeça em um cenário onde a democracia se manifesta de maneira concreta, e é nesse contexto que desejo compartilhar minha visão sobre essa atuação.

Em 2012, finalizando a faculdade, tive minha primeira experiência eleitoral. Desafiadora, estressante, mas muito recompensadora. Naquela oportunidade, me apaixonei pela área que hoje defendo e carrego comigo na minha vida profissional. Poderia dividir a vivência na área eleitoral como peculiaridades, dificuldades e prazeres.

Uma das peculiaridades da advocacia eleitoral é a temporalidade de seus processos. O calendário eleitoral é rígido e intransigente, exigindo que ações sejam tomadas em prazos curtíssimos. A estratégia tem que ser tomada de imediato, sem margem para erros. O tempo é escasso, e a pressão é constante. No entanto, essa urgência traz consigo uma empolgação única, pois cada dia de trabalho contribui diretamente para a construção da democracia, permitindo que os cidadãos exerçam seu direito ao voto de maneira justa e igualitária.

Além disso, a advocacia eleitoral é dinâmica e desafiadora. Cada caso é um quebra-cabeça complexo, com nuances jurídicas e políticas que precisam ser compreendidas e estrategicamente abordadas. Lidar com questões como o registro de candidaturas, propaganda eleitoral, abusos de poder e até mesmo a apuração de votos é um verdadeiro desafio intelectual que exige adaptabilidade e criatividade.

Já quanto as dificuldades, existentes em qualquer profissão, a advocacia eleitoral não está isenta delas. A polarização política, por exemplo, tornou-se uma realidade em muitos países, e isso se reflete nos casos que chegam aos tribunais eleitorais. A atuação nesse contexto exige equilíbrio e imparcialidade, uma vez que os advogados precisam representar seus clientes de forma justa, independentemente de suas convicções políticas pessoais.

Além disso, as pressões políticas podem ser um desafio constante. O exercício da advocacia eleitoral muitas vezes ocorre em um ambiente onde os interesses partidários podem conflitar com a busca pela justiça. É fundamental manter a integridade e a ética, buscando sempre a equidade e a transparência no processo eleitoral.

Apesar dos desafios, a advocacia eleitoral oferece recompensas incomparáveis. Ver a democracia em ação, observar a participação ativa dos cidadãos e contribuir para a manutenção do Estado de Direito são fontes de grande satisfação. Cada vitória, por menor que seja, é um lembrete do papel essencial que desempenhamos na promoção da justiça e na garantia dos direitos fundamentais.

A diversidade de casos e situações enfrentadas na advocacia eleitoral torna o trabalho empolgante. Cada eleição traz novos desafios e oportunidades de aprendizado. A capacidade de influenciar diretamente o curso da história por meio de nossos esforços legais é um privilégio que poucas profissões podem igualar.

Atuar como advogado na área eleitoral é mais do que uma profissão; é uma missão. Trabalhar para garantir que a democracia funcione de maneira justa e transparente é um serviço fundamental para a sociedade. A advocacia eleitoral nos lembra constantemente do valor da democracia e do direito de cada cidadão de ter sua voz ouvida nas urnas.

Luiz Lira,Advogado

