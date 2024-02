A VIDA É UM PRESENTE! – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

A VIDA É UM PRESENTE!

A vida é um presente do Eterno aos homens. Por isso, é incompreensível haver um culto à morte, visto que, tirar a vida do outro ou a própria, é cultuar a morte. Pois, viver é preciso, é dom e devemos acolher a vida de todos com muito zelo.

No entanto, a ganância, o ódio e o poder nos têm feito de inumanos e caminhamos em grandes passos para a destruição. A natureza, em toda a sua beleza, é um apelo à bondade e à união. O planeta, o ar, os mares, os rios, as nuvens, o sol e a lua são testemunhas da bondade do eterno para com o ser humano. A vida é um presente do Eterno!

Há tanto espaço na terra, tanta água boa, tanto solo fértil, que não precisamos de guerras, de fome e de autoritários e ditadores que tiram a vida por mero prazer das riquezas temporais. Não podemos mais aceitar a morte por fome, por falta de remédios, por abandono ao sol e à chuva.

Somos, em tese, os seres mais inteligentes da natureza. Porém, precisamos provar que nossa inteligência pode ser usada para o bem. Diz o sábio Salomão: E agora, meus filhos, escutai-me; felizes aqueles que guardam os meus caminhos. Ouvi minha instrução para serdes sábios, não a rejeiteis. Feliz o homem que me ouve, e que vela todos os dias à minha porta e guarda os umbrais de minha casa! Pois, quem me acha encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Mas quem me ofende, prejudica-se a si mesmo; quem me odeia, ama a morte. (Provérbios 8:32-36).

Portanto, aproveite a vida, aprenda tudo, veja tudo, conheça tudo e faça as escolhas certas. Pois, a vida é dom especial, mas passa rápido. Viva intensamente cada momento sem prejudicar o próximo ou deixar que prejudique você. Acredite na vida e ela vai acreditar em você. E logo ali, na esquina da eternidade, quando olharmos para trás, seremos capazes de dizer: não é que valeu a pena!

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo