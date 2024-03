A VERDADEIRA VITÓRIA – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – O caminho

“À fé e a esperança é o caminho da vitória”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

A VERDADEIRA VITÓRIA

Em nosso tempo, vale tudo para ser visto como um vencedor. O conceito atual é: não importa como se chegou lá, o importante é chegar. Por isso, há tanta trapaça, corrupção, espírito de vingança, mentiras, enganos e outros males, vindo do sistema dominante do inimigo de Deus. Entretanto, o servo do eterno deve se animar diante das lutas, porque é na batalha que o espírito do Eterno vem lhe conceder a vitória,

Muitas são as aflições dos justos. Todavia, o Eterno os livra de todas. E é nas tribulações que nasce um vencedor. Eis alguns versículos que poderão lhe encher de alegria e de ânimo diante das batalhas da vida. Leia calmamente cada versículo e deixe o espírito do Eterno lhe encher de paz, calma e consciência da vida eterna.

A graça a Deus – Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento; (2 Coríntios 2:14).

Mais que vencedores – Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. (Romanos 8:37)

A vitória pela fé – O que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. (1 João 5:4)

O Deus que luta pelo seu servo – pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para dar a vitória a vocês. (Deuteronômio 20:4)

Acalmem-se – O Senhor lutará por vocês; tão somente acalmem-se”. (Êxodo 14:14)

Palavras de consolo – Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo”. (João 16:33)

Deus providencia o escape – Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel; ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape, para que o possam suportar. (1 Coríntios 10:13)

Nada o atingirá – Mil poderão cair ao seu lado; dez mil, à sua direita, mas nada o atingirá. (Salmos 91:7)

Do Senhor vem a vitória – Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. (Provérbios 21:31)

Portanto, a fé no Cristo, é recebida pelo eterno como cheiro suave de sacrifícios. E Ele concede vitória sobre o pecado, a morte e todas as adversidades do mundo. Então não desista, siga em frente olhando o alvo com o coração cheio de gratidão e reconhecimento da sua maravilhosa graça.

O ETERNO AMIGO

Padre Sátiro Cavalcanti Dantas – Registro de 2011

ACONTECEU – COMUNICADO ACJUS – ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ

Dia 08.03.24 – 18h30

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a ACJUS, promove no dia 08 de março, através do Projeto Memória Acadêmica Trajetórias, um grande evento em homenagem as mulheres mossoroenses e potiguares, no qual teremos palestra da Desembargadora Maria Zeneide Bezerra e lançamento do livro “HEI DE VENCER”, além da apresentação do Grupo INCANTO ACJUS (novo repertório) e outras atrações.

No mundo inteiro comemora o 8 de março, como o Dia Internacional da Mulher. A data lembra a importância das lutas femininas por justiça, igualdade de gênero e respeito. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), também serve para celebrar atos de coragem e a determinação de mulheres comuns que desempenham um papel extraordinário na história de seus países e comunidades. em 1977, a ONU decretou o 8 de março Dia Internacional dos Direitos das Mulheres e pela Paz. A ACJUS tem um compromisso com inarredável com esses dois princípios universais.

Dia 22.03.24

A ACJUS realiza Sessão da Saudade in Memoriam ao acadêmico e Padres Sátiro Cavalcanti Dantas. A diretoria.

ENCONTRO NO ESCRITÓRIO DE DR. MARCOS ARAÚJO

Engenheira Marcela, Francinete, Wellington Barreto, Manoel Mário, Dr. Marcos Araújo e Misherlany Gaultier. Tarde maravilhosa e de muita positividade.

REDE SEM FRONTEIRAS

É chegada a hora de começarmos a preparação para a CONVENÇÃO INTERNACIONAL CULTURAL DA REDE SEM FRONTEIRAS, que fechará oficialmente as nossas comemorações do Jubileu de Estanho – 10 anos.

A Convenção será realizada no BRASIL, em Mossoró (RN) e Fortaleza (CE), entre os dias 19 e 25 de agosto. Como sempre, terá uma intensa programação artística, cultural e turística, onde estão previstas muitas atividades e realizações com a participação de nossos membros, parceiros, entidades culturais, públicas e privadas.

É sempre uma alegria unir todos vocês para momentos de integração e cultura. Porque, juntos, somos mais fortes!

O MUSEU DO SERTÃO A PARTIR DE AGORA É TAMBÉM “PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL MATERIAL DO RIO GRANDE DO NORTE”

O Projeto de Lei proposto pelo Deputado Neilton Diógenes e aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, visando o reconhecimento do Museu do Sertão Professor Benedito Vasconcelos Mendes como PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL MATERIAL DO RIO GRANDE DO NORTE foi sancionado pela Governadora Fátima Bezerra.

O Museu do Sertão, que já tinha recebido o título de “Patrimônio Histórico e Cultural de Mossoró”, outorgado pela Câmara Municipal, por proposição do Vereador Francisco Carlos, recebe agora o importante título de Patrimônio Histórico e Cultural Material do Rio Grande do Norte, graças ao trabalho em prol da cultura do dinâmico Deputado NEILTON DIÓGENES.

Eu, Benedito Vasconcelos Mendes, Curador do Museu do Sertão, agradeço e louvo o magnânimo trabalho dedicado ao desenvolvimento cultural do nosso Estado, desenvolvido pelo eficiente e competente Deputado Neilton Diógenes.

RESUMO DA REUNIÃO DA ACADEMIA MOSSOROENSE DE LETRAS – AMOL

ACJUS resumo da manhã de quinta-feira 29.02.24 – 9h no PCAMMM participando da reunião de planejamento da AMOL com as participações do presidente Filemom Rodrigues Pimenta, Wilson Bezerra de Moura e Almir Nogueira. 10h – entrevista no Manhã TCM com a âncora Daniele Silveira, com pauta versando sobre os nossos eventos de 8 e 22 de março. 10h30 – visita e reunião com a diretora do Grupo TCM, Dra. Stella Maris, com pauta novas parcerias de sustentabilidade cultural, sobre cobertura jornalística dos nossos eventos próximos e futuros como a programação da Convenção Internacional da Rede Sem Fronteiras/ ACJUS, prevista para os dias 19 e 20 de agosto. Dia muito bom, graças a Deus, Jesus e Nossa Senhora.

ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA ACJUS

Visita às obras do Auditório acadêmico Elder Heronildes da Silva, hoje sábado, dia 02.03.24 – 10h.

Hoje, sábado, dia 02.03.24 – encontro com os acadêmicos e atendimento às demandas da instituição. Presenças acadêmicos: Antônio Clóvis Vieira, Antônio Marcos de Oliveira, Filemom Rodrigues, Ricardo Alfredo, Franci Francisca Dantas, Valmir Alves, Mateus Barreto, Francinete Fernandes e José Arimatéia.

CONVITE ESPECIAL

Aniversário da amiga escritora Rosanny Amorim. Fui lá parabeniza-la e saborear o bolo. Dona Rosanny tem seis livros prontos, inclusive, em maio poderemos ter mais um lançamento dessas obras. Parabéns para Dona Rosanny, saúde e mais produções literárias. Dia 22.03.24 – 17h30 no PCAMMM teremos o chá da tarde e o lançamento do livro: Mensagens Cristãs: Hoje e sempre. Será um momento ímpar de nossas vidas.

LANÇAMENTO – LIVRO HEI DE VENCER

PROGRAMA NA RÁDIO FM 105

Apresentadores: Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo

O programa da ACJUS na FM 105, tem sido um show todas as segundas, Direção do programa Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo. Participação especial de Ênio. Todas as segundas-feiras das 6:30 às 7:00h.

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias.

Apresentador Ricardo Alfredo e o coordenador da 34a zona eleitoral Márcio Oliveira

O programa da TV Câmara de Mossoró no RN, de 2024, deu início as entrevistas de grandes valores intelectuais e sociais. Desta feita a edição foi com o coordenador da 34a zona eleitoral Márcio Oliveira, foi ótima entrevista com diversos esclarecimentos sobre o pleito eleitoral. É só assistir e verificar pelas redes sociais, principalmente no Youtube.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

PESQUISADOR E ESCRITOR RICARDO ALFREDO

Leia este salmo e ore comigo

Salmo 52 – Para fortificar-se dos ataques do mal.

“Por que te glórias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal, como uma navalha amolada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e a mentira mais do que o falar a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre; arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e desarraigar-te-á da terra dos viventes. E os justos o verão, e temerão: e se rirão dele, dizendo: ‘Eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas, e se fortaleceu na sua maldade’. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus; confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu o fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante de teus santos.”

Agora ore comigo – Senhor, bem sei que tua proteção e amor estará comigo todo instante. Ensina-me a tua justa e tua retidão para que eu encontre prazer em seguir tuas ordens e assim serei como uma oliveira verde em tua presença.