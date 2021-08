A URNA ELETRÔNICA É AUDITÁVEL

É arrogante e arbitrário exigir que pensamentos discordantes dos nossos sejam silenciados.

Sirvo-me desse “nariz de cera”, jargão jornalístico para introduções desnecessárias, como escalada para afirmar que, embora sem fundamento capaz de me convencer, a defesa do voto impresso é legítima na retórica democrática.

Evidentemente, todo dispositivo eletrônico pode ser fraudado. Todo papel também.

Entre um e outro, eu que já vivenciei apurações nas duas modalidades, tenho opinião formada no sentido de que a contagem manual de sufrágios, seguida da elaboração de mapas e da alimentação de sistemas, tudo com interação humana, apresenta muito mais riscos à lisura dos pleitos.

Além disso, a urna eletrônica brasileira é segura, eficiente e auditável, ao contrário do que muita gente boa imagina. Caso ocorra adulteração em uma ou outra, o fato pode ser facilmente detectado por qualquer perito em informática.

CORES

A assessoria de comunicação da prefeitura de Mossoró destaca, entre os pontos importantes da restauração do Museu Lauro da Escóssia, as “novas cores” do prédio “com realização da pintura que resgata as cores” originais. Isso é maravilhoso. Que tal agora resgatar as cores originais do brasão da cidade? Eis o pédio com a fachada pronta, na belíssima foto de Allan Phablo.

LAPADA

Os herdeiros de um trabalhador que morreu em decorrência de choque elétrico, durante montagem de outdoors, teve reconhecido o direito a indenização por danos morais pela 9ª Vara do Trabalho de Natal-RN. A juíza Lygia Maria de Godoy Batista Cavalcanti fixou o valor em R$ 541.200,00, a ser pago à família do falecido pelas empresas M. F. G. Aloise – ME e Construtora Colmeia S/A. Cabe recurso.

“DEMOCRATIZANDO” A EDUCAÇÃO

A frase de Milton Ribeiro, ministro da Educação, de que “universidade na verdade deveria ser para poucos” não espanta. É a representação fiel da ideologia bolsonarista exposta em outras oportunidades pelo seu antecessor, Abraham Weintraub, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo próprio presidente da República.

DIREITOMÓVEL

A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte (DPE/RN) vai botar em atividade a “Van dos Direitos”, veículo cedido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) para ações itinerantes em áreas cuja população tem dificuldade de acesso às estruturas legais. A unidade móvel é equipada com gerador de energia, internet, ar-condicionado e dois balcões de atendimento.

COLIGAÇÕES

Caminhamos para o retorno das coligações proporcionais. A matéria já passou na Câmara dos Deputados, nos dois turnos de votação necessários às emendas constitucionais. O Senado precisa fazer o mesmo até o início de outubro para que a nova velha regra se aplique às eleições de 2022. Coligações favorecem a proliferação das chamadas legendas de aluguel.

KUNIS E KUTCHER

Deu na Folha de S.Paulo, com destaque na página principal do site, que o casal hollywoodiano Ashton Kutcher e Mila Kunis declarou ao podcast Armchair Expert não tomar banho frequentemente e que só obriga os filhos a fazê-lo se a sujeira for perceptível a olho nu. Além disso, nunca usam sabão quando se submetem ao chuveiro. Fico imaginando o diálogo do casal na intimidade:

– Ashtonzinho, love of my life, você me excita com esse fedor de Kutcher.

– Thank You, Milazinha, honey, essa catinga de Kunis também de dá o maior tesão.

Tem gosto para tudo.

AMAR

Marília Pêra interpretando Carlos Drummond de Andrade