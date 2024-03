A trajetória de Kate Middleton, a princesa de Gales

‘Sensata e popular’

A mais velha de três filhos, ela foi educada no exclusivo Marlborough College, em Wiltshire, onde foi descrita como sensata, popular e talentosa, e foi capitã do time de hóquei da escola.

Mas o silêncio da mídia não durou, e Catherine chamou a atenção do público pela primeira vez depois que vários tabloides a retrataram ao lado do príncipe William e do então príncipe Charles na estação de esqui suíça de Klosters, em 2005.

Pressão da mídia

Houve comparações inevitáveis com a falecida mãe do príncipe, Diana, que morreu em um acidente de carro em Paris enquanto era perseguida por fotógrafos.

Relatos de reconciliação foram negados em junho de 2007, com o casal insistindo que eram “apenas bons amigos”, depois de serem vistos juntos no show em homenagem a Diana em Wembley.

Trabalho de caridade

Ela também é patrona da Action on Addiction, East Anglia’s Children’s Hospices, Art Room, National Portrait Gallery, Place2Be, SportsAid, The 1851 Trust, 100 Women in Hedge Funds e do Museu de História Natural.