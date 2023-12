A tecnologia ajudando a fazer o Natal mais Feliz

Rosângela Moreno* Mestre em Administração, Professora Universitária, Inteligência de Mercado, Especialista em Gestão estratégica e Educação Corporativa

Andar na rua na época de Natal, sempre significou um momento de felicidade, muitas luzes, sorrisos, confraternizações, estar com amigos pessoais, colegas de trabalho, família, e este parecia ser nosso maior ganho. Este ano, vimos muitas confraternizações, porém mais segmentadas e em grupos fechados, menos luzes na rua, e até algumas celebrações com estranhos, que só conhecia pela internet.

A sociedade mudou e a tecnologia da informação e comunicação (TICs) transformou a percepção e o desejo da grande maioria das pessoas. O abraço se transformou em likes, o eu te amo, em um emoji de coração, o sorriso em um figurinha, ou mesmo um meme e os presentes de Natal em seguidores querendo saber, comentar e curtir.

A tecnologia pode ser usada à favor das famílias que moram longe, ou estão em viagem de trabalho, podendo se utilizar de aplicativos de mensagens ou videoconferência para se comunicar com amigos e familiares, até mesmo usar sites de compras online para comprar presentes de Natal.

A inteligência artificial pode ajudar a escrever e criar cartões de natal, enviar mensagens personalizadas, criar imagens exclusivas a partir de comandos de texto, em programas de IA generativos como Bing AI, ChatGPT e Bard; robôs para responder cartinhas de natal.

Algumas pessoas também usam tecnologia para controlar a decoração de suas casas, como luzes que mudam de cor ou música que é tocada através de alto-falantes inteligentes e também pode ser usada para ajudar a planejar as festividades de Natal, como criar listas de compras ou planejar o menu de um jantar de Natal. Nas empresas colegas que nunca se viram ou se encontraram pessoalmente, porque trabalhavam remoto, se encontram pela primeira vez nas confraternizações onde a tônica é conhecer o cara do remoto.

Os cartões de natal de clientes que enfeitavam as árvores da frente da loja, e todos respondiam: retribuo os votos… hoje são virtuais e ainda em alguns casos, enviados de e.mails que não se pode responder. Novos tempos, onde se confunde o real do virtual e que para as novas gerações é a mesma coisa, não vêem diferença nenhuma.

As personas se transformaram de chats personalizados com tecnologia humanizada, figurinhas que representam a imagem do consumidor de determinada empresa ou negócios, temos vários, que se formos exemplificar poderíamos esquecer de alguns, este é um caso para Alexa ou o ChatGPT.

E os amigos secretos, antes sorteados em uma caixa de papelão, cheia de papelzinho dobrado com os nomes dos participantes, hoje são sorteados por aplicativos como o Papelzinho, Amigo secreto SMS e outros tantos; Ainda teve empresa que optou pelo amigo doce, cada um leva um chocolate e sorteia entre todos, já que ninguém se conhece mesmo. E assim estamos construindo um Natal Tecnológico, menos glamoroso, sem ostentação, sem grupos gigantes de pessoas aglomeradas falando sem parar e contando suas vitórias do ano que se passou e algumas tantas piadas, agora a tendência são encontros mais íntimos, menos formais, onde tanto faz a presencialidade, basta ter um tablet, computador ou mesmo um celular que está tudo bem! Já estamos juntos, mesmo que separados, o importante é o amor que une a todos, e a oportunidade de se falar, e se ver…se der. E para quem acredita em Papai Noel a NASA tem o track de Natal o NORAD Tracks Santa (www.noradsanta.org) que simula via satélite, um rastreio do voo de Papai Noel pelo mundo e contabiliza os presentes entregues ao longo da viagem. Viva a Tecnologia, bem vindas IAs, as nossas vidas, e viva o Natal. Feliz Natal para Todos.

*Rosângela Moreno é Mestre em Administração, Professora Universitária, Inteligência de Mercado, Especialista em Gestão estratégica e Educação Corporativa

Publicado na Tribuna do Norte em 24.12.23