A Secretaria de Saúde do Município de Tibau, divulga ações voltadas para o Março Lilás e Amarelo, mês do combate ao câncer de colo de útero e endometriose.

A Prefeitura de Tibau, por intermédio da Secretaria de Saúde, iniciou as ações referentes ao Março Lilás/Amarelo. Ao longo das próximas semanas, as unidades básicas de saúde terão atividades e ações voltadas a este tema com a população.

Dentro das ações realizadas, haverá mutirões de exame preventivo, ultrassonografia transvaginal no dia 27 e de mamografia no dia 29. As cores que seguem na campanha de saúde são lilás, voltada para a prevenção e combate ao câncer de colo de útero e amarelo, que visa conscientizar sobre a prevenção e também combate a endometriose.