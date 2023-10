A saúde mental dos jovens no período que antecede o ENEM

Maria Izabela de Freitas Barros

Psicóloga, docente da Uninassau Mossoró e especialista em saúde pública.

É de conhecimento de boa parte da população o quanto a prova do ENEM é algo importante na vida dos jovens e como a dedicação para esse momento influencia diretamente no resultado esperado e consequentemente na vida profissional desses jovens. Mas, o que não é destaque diante desse assunto, são as questões relacionadas a saúde mental desses jovens e o quanto a ausência de saúde mental pode interferir diretamente nos resultados dessa prova.

Porque veja só, nesta fase da vida os jovens estão à procura de sua identidade, tentando entender o que é ser adulto e quais responsabilidades essa mudança influenciam em suas vidas. Então, pensar a adolescência/juventude é pensar um sujeito que está se desenvolvendo e se questionando constantemente sobre “quem eu sou” e qual profissão quero seguir.

Também não podemos deixar de pontuar as pressões sociais em torno desse jovem pelas melhores notas e melhores cursos, onde muitas vezes os desejos desse jovem não são levados em consideração.

É muito comum no consultório, ouvir relatos de jovens angustiados por não saber qual curso seguir, os pais não aceitarem as decisões relacionados a vida ocupacional desses jovens e por não se sentirem preparados para o ENEM.

O lugar da psicologia neste cenário parte de um viés acolhedor. Precisamos acolher as demandas que esses jovens trazem diante deste cenário e informar para a população o quanto essa fase é delicada e precisa ser respeitada. Também trabalhamos em psicoterapia o estresse, as ansiedades e medos que acompanham esses jovens neste momento. E mais uma vez informar o quanto a saúde mental interfere diretamente nos resultados desse momento importante na vida dos jovens. Então precisamos reforçar a necessidade de pensar a saúde mental associados ao ENEM e demais provas importantes na vida dos jovens brasileiros.