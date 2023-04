A Rádio Rural de Mossoró – por Geraldo Maia do Nascimento

A Rádio Rural de Mossoró

Em 02 de abril de 1963, num dia de terça-feira, há exatos 60 anos, surgia em Mossoró a Emissora de Educação Rural, entidade supervisionada da Rádio Rural de Mossoró.

Tudo começou nos primeiros anos da década de 60, quando os Bispos do Nordeste do Brasil decidiram assumir um Programa de Educação de Base para o meio rural, através do rádio, programa esse que seria executado pelo Movimento de Educação de Base, por meio das Escolas Radiofônicas.

Adquirida a concessão do Canal de Rádio em 02 de abril de 1962, a Diocese de Mossoró confiou ao saudoso Monsenhor Américo Simonetti a incumbência de instalar a Rádio Rural. Após uma grande mobilização de toda a Diocese, foi inaugurada no dia 2 de abril de 1963, contando com a presença do então Presidente da República João Belchior Marques Goulart, autoridades do Estado e do Município, e do Bispo Diocesano Dom Gentil Diniz Barreto que na ocasião declarou: “A Emissora de Educação Rural terá por objetivo principal a educação de base, através das escolas radiofônicas, cujos monitores e alunos aguardam a voz de comando para a marcha vitoriosa da erradicação do analfabetismo em toda zona Oeste potiguar”.

Uma vez inaugurada, a Rádio Rural passou a desempenhar o seu papel de prestação de serviços à comunidade, com potência de 1 kw, nos primeiros anos, depois com 5 kw a partir de 21 de outubro de 1980 e finalmente com 10 kw desde 15 de agosto de 1986. Enquanto isso, durante vários anos o MEB fez alfabetização de adultos pelo Rádio, deixando esta prática somente a partir dos anos 80, quando optou por uma programação de caráter educativo mais genérico.

Nestes 60 anos a Rádio Rural transformou-se em permanente instrumento da Evangelização da Diocese, na medida em que ampliou a voz de pregadores e permitiu a divulgação dos ensinamentos do Evangelho, além de servir de apoiar a luta de todos aqueles que se colocam a serviço de vida.

O Concurso A Mais Bela Voz, que nasceu em torno dos festejos de Santa Luzia, mobilizando todo o Oeste do Rio Grande do Norte nos últimos três meses do ano e encerrando na véspera da procissão, transformou-se na maior referência para os jovens artistas ansiosos por uma oportunidade de projeção. Muitos foram os que já se destacaram a partir de boas classificações neste evento, como Amanda Costa, Zé Lima, Vicente Santiago, Ed Lemos, que consolidou sua carreira musical em países como Itália e Portugal e Reynaldo Bessa que hoje vive da música em São Paulo, e muitos outros.

Em 2010, quando completou 47 anos de existência, a Rádio Rural de Mossoró começou uma nova etapa com a inauguração de seus novos equipamentos de transmissão, já preparados para a era digital, com o novo transmissor e antena monopolo, o que lhe deu um som de primeira qualidade e maior alcance.

Parabenizamos a Rádio Rural de Mossoró pelos 60 anos de existência e bons serviços prestados a nossa comunidade.

Pesquisador e historiador Geraldo Maia do Nascimento ([email protected]; www.blogdogemaia.com)