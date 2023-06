A Prefeita Lidiane Marques anunciou a divulgação da lista dos 200 contemplados pelo Tibau Solidário

O anúncio foi realizado na manhã de quarta-feira, 07, no programa de rádio Tibau Pra Você, da FM 104.9. São destacados pontos importantes do programa inédito, o Tibau Solidário.

Esta ação de assistência social faz parte do conjunto de obras e ações sociais que visam desenvolver a qualidade de vida dos tibauenses, e o desenvolvimento econômico da cidade, o Programa Avança Tibau. A proposta do Tibau Solidário é conceder um auxílio financeiro de R$ 230,00 nas rendas familiares mensalmente, através de um cartão de crédito que poderá ser usado no comércio local, e a lista pode ser conferida na Secretaria de Assistência Social da Prefeitura a partir de hoje.

A prefeita Lidiane também pontua que o programa beneficiará as mães e pais das 200 famílias, dentro do prazo médio de trinta dias, conforme anunciado anteriormente em sua gestão.

E ela também declara: “Vale lembrar e também ressaltar, amigos e amigas tibauenses, que nenhum dos municípios próximos oferece esse benefício à população, e Tibau poderá oferecer a esses 200 beneficiários com recursos próprios, esse crédito inédito que tanto nos orgulha.”