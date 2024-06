A Polícia Federal (PF), a Receita Federal do Brasil (RFB) e Secretaria da Fazenda (Sefaz), deflagraram nesta quinta-feira 13 a Operação Retomada, que visa reprimir a distribuição e venda ilegal de cigarros contrabandeados e falsificados na região metropolitana de Natal. 30 policiais federais, 8 auditores da Receita Federal e 4 da Secretaria da Fazenda participam da ação.

A Polícia Federal (PF), a Receita Federal do Brasil (RFB) e Secretaria da Fazenda (Sefaz), deflagraram nesta quinta-feira 13 a Operação Retomada, que visa reprimir a distribuição e venda ilegal de cigarros contrabandeados e falsificados na região metropolitana de Natal. 30 policiais federais, 8 auditores da Receita Federal e 4 da Secretaria da Fazenda participam da ação.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal do RN em endereços comerciais (depósitos de cigarros) localizados no bairro do Alecrim, Zona Leste da capital potiguar, além de ações contra cigarreiras clandestinas que comercializam o produto naquela mesma região, sendo apreendidos três veículos, caixas de cigarros, além de telefones, computadores, notebooks, documentos contábeis e agendas.

Os cigarros serão destruídos após o regular procedimento fiscal e os demais bens apreendidos passarão por análise para prosseguimento das investigações. O contrabando de cigarros pode alcançar pena de até 5 anos de reclusão, além de multa.

Esta operação foi produto da cooperação entre forças federais de segurança, Receita Federal, como também da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed) e da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Norte (Sefaz).