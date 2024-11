À PF, “kid preto” nega participação em plano para matar Lula

Em depoimento de quase quatro horas à Polícia Federal (PF), o tenente-coronel Rodrigo Bezerra Azevedo, do Exército, negou que tenha feito parte do plano “punhal verde e amarelo” para matar o então presidente recém-eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice, Geraldo Alckmin (PSB), e o ministro Alexandre de Moraes, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O interrogatório ocorreu por videoconferência nessa quinta-feira (28), entre 15h e 19h, em um batalhão do Exército, onde o militar está preso. Ele foi interrogado por uma equipe da PF de Brasília.

Segundo integrantes com acesso ao caso à CNN, o “kid preto”, além de não fazer parte, também disse desconhecer tal plano descoberto pela PF.

Contou aos delegados que não fez parte do grupo de mensagens “Copa2022”, que seria onde o planejamento teria ocorrido, com militares utilizando codinomes para não serem descobertos.

Por outro lado, o militar teria dado informações à PF que podem chegar a possíveis envolvidos no planejamento.

A defesa do tenente-coronel não quis detalhar o conteúdo da oitiva, mas anunciou que fará um pronunciamento à imprensa às 10h desta sexta-feira (29).

Azevedo está preso desde a semana passada no Rio de Janeiro e é o único alvo da Operação Contragolpe que não aparece como indiciado no relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF). O nome dele pode ser incluído como complemento, conforme antecipou a CNN.