A partir de vivências durante a pandemia, psicóloga lança livro abordando o luto infantil

Como lidar com o luto infantil? A psicóloga, psicoterapeuta e docente de psicologia Géssica Rodrigues lançou estes dias, a partir das suas vivências recentes em decorrência da Covid-19 o livro “Quando o papai virou saudade: a história de Aurora”, onde tenta desenvolver um diálogo para esta questão tão delicada e importante.

“A ideia surgiu durante a pandemia quando passei a atender mais pessoas enlutadas pelo COVID, e dentre elas muitas crianças, as quais vinham em sofrimento, passando muitas vezes pelo seu primeiro luto concreto. Então mediante a limitação de recursos que me ajudassem nesse processo, comecei a elaborar cartilhas e e-books para trabalhar e após esses materiais me surgiu a ideia de criar um recurso interativo, onde a criança lesse, mas pudesse participar da história, desenhar e escrever se desejasse”, comenta Géssica.

O livro discute de forma sensível e cuidadosa temas ainda considerados Tabus, como a questão da morte, do morrer e do luto. Segundo a autora, falar sobre esse tema é um desafio, que pode se tornar maior quando o enlutado é uma criança.

“Numa linguagem leve mas ao mesmo tempo profunda, Aurora fala sobre a experiência da perda de seu pai, e traz à tona os sentimentos, os receios e as dúvidas que podem estar presente nessa vivência, ao mesmo tempo que, aponta para a necessidade de se dar espaço para viver o luto, e poder compartilhá-lo com figuras de segurança. Esse livro ressalta ainda, a importância do cuidado aos pequenos que também se enlutam e sofrem com a perda de pessoas queridas”. Diz a autora que também tem mestrado em ciências sociais e humanas; especialização em neuropsicologia; em psicologia clínica; e resistência em atenção básica e saúde da família.

O livro saiu pelo selo editorial da Queima-bucha, é ilustrado por Lívia Freitas e pode ser adquirido pelo telefone e WhatsApp: (84) 8828-6113.