A origem da tradição dos ovos de chocolate na Páscoa

Das criaturas felpudas aos irresistíveis ovos de chocolate, as tradições que envolvem a Páscoa despertam curiosidade sobre suas origens, e diversas narrativas circulam em torno desses símbolos.

Apesar de a Páscoa ser reconhecida como uma celebração cristã, diversas outras religiões não cristãs também promovem festivais ou celebrações relacionadas à primavera e à renovação da vida durante essa mesma época do ano, e os ovos de chocolate são um dos elementos em comum entre elas.

No Brasil, a tradição de presentear com os conhecidos ovos de Páscoa evoluiu para além da devoção religiosa, tornando-se um gesto dedicado a agradar entes queridos ou a apreciar a alegria das crianças cercadas por ovos de chocolate cada vez mais elaborados e divertidos.

Mas, afinal, de onde surgiu a tradição dos ovos de chocolate na Páscoa? Há diversas respostas para essa pergunta, uma vez que o símbolo dos ovos de chocolate está presente em várias culturas, cada uma com suas próprias significâncias, histórias religiosas e tradições. No entanto, é evidente em todas elas que os ovos de chocolate simbolizam a vida, renovação e celebração.

A simbologia dos ovos na Páscoa

Para o cristianismo, a Páscoa é uma festividade que comemora a ressurreição de Cristo. Acredita-se que o ovo, ao permanecer fechado e aparentemente inerte, simboliza o túmulo de Cristo. Contudo, ao ser quebrado, representando a abertura da casca, surge a metáfora da vida eterna associada à ressurreição.

Na mitologia chinesa, a crença sugere que o universo foi originado por Pan Ku, que teria surgido de um ovo. A narrativa afirma que, ao se separar, o rompimento desencadeou a dispersão das partes do ovo, formando assim o Universo.

A tradição persa, que honrava o equinócio de primavera no Hemisfério Norte, por meio de banquetes centrados em ovos como prato principal, foi transmitida para a Europa. Lá, essa prática evoluiu para a troca de ovos coloridos entre as pessoas, tornando-se uma celebração duradoura ao longo de várias épocas.

O chocolate nos ovos de Páscoa

A tradição de presentear com os ovos já havia se concretizado em diversas culturas, mas foi a partir do século XIX, na França, que ele ganhou novas formas, através das habilidosas mãos de confeiteiras francesas.

Inicialmente, os ovos de galinha eram esvaziados e preenchidos com chocolate, sendo decorados manualmente. Com o passar do tempo, surgiram os ovos de chocolate ocos, como os que hoje são amplamente reconhecidos em todo o mundo como parte essencial das celebrações pascais.

Vale dizer que alguns historiadores associam a mudança na composição dos ovos à necessidade religiosa dos cristãos de evitar o consumo de carne durante a Quaresma, o período que precede a celebração da Páscoa.

Pode-se afirmar que, independentemente da história ou religião, desde os clássicos ovos de Páscoa Lacta até os irresistíveis ovos de colher recheados das confeitarias locais, todos compartilham a ansiedade de celebrar a Páscoa com uma generosa porção de chocolate.