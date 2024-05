A oração do Papa pelos gaúchos

Bianca Fraccalvieri – Vatican News

Ao final do Regina Caeli deste domingo, 5 de maio, Francisco manifestou sua solidariedade aos afetados pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. com essas palavras:”Quero assegurar a minha oração pelas populações do Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, atingidas por grandes inundações. Que o Senhor acolha os mortos e conforte os familiares e quem teve que abandonar suas casas.”

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou ao menos 55 mortes, 74 desaparecidos e 107 feridos até este sábado (4) em meio às fortes chuvas que atingem o estado. Ao todo, já são 317 municípios afetados devido aos temporais. As pessoas que estão em abrigos já somam 13.324, enquanto 69.242 estão desalojadas. Já a população afetada pelo evento meteorológico soma 510.585 pessoas…