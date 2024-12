A novidade do futebol em 2025 será o Super Mundial de Clubes

A grande novidade para o futebol no ano de 2025 será o Super Mundial de Clubes criado pela FIFA, nos moldes da Copa do Mundo de seleções. Serão 32 clubes divididos em oito grupos. A competição vai acontecer nos Estados Unidos no período de 14 de junho a 13 de julho.

Os europeus serão representados por 12 equipes. A América do Sul terá seis times, dentre eles quatro brasileiros: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. África, América Central e do Norte e Ásia ficarão com quatro vagas cada. Haverá uma vaga para a Oceania e uma vaga para o país-sede, que terá como representante o Inter Miami, de Lionel Messi e Luis Suárez.

As chaves do Super Mundial ficaram divididas da seguinte forma:

Grupo A: Palmeiras, Porto (Portugal), Al Ahly (Egito) e Inter Miami (Estados Unidos).

Grupo B: Paris Saint-Germain (França), Atlético de Madrid (Espanha), Botafogo e Seattle Sounders (Estados Unidos).

Grupo C: Bayern de Munique (Alemanha), Auckland City (Nova Zelândia), Boca Juniors (Argentina) e Benfica (Portugal).

.Grupo D: Flamengo, Esperance (Tunísia), Chelsea (Inglaterra), León (México).

Grupo E: River Plate (Argentina), Urawa Red Diamonds (Japão), Monterrey (México), Inter de Milão (Itália).

Grupo F: Fluminense, Borussia Dortmund (Alemanha), Ulsan Hyundai (Coreia do Sul), Mamelodi Sundowns (África do Sul).

Grupo G: Manchester City (Inglaterra), Wydad Casablanca (Marrocos), Al Ain (Emirados Árabes) e Juventus (Itália).

Grupo H: Real Madrid (Espanha), Al Hilal (Arábia Saudita), Pachuca (México) e RB Salzburg (Áustria).

Os dois melhores de cada grupo passam para as oitavas de final e, a partir daí, os jogos serão eliminatórios, assim como nas quartas de final, semifinais e na grande final. O campeão vai receber um prêmio de U$100 milhões, cerca de R$ 600 milhões.

Agência Brasil