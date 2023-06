Para a História de Areia Branca – Final

Passado o problema das febres de Areia Branca, a localidade pode ressurgir e desenvolver. Algumas das famílias que haviam deixado a cidade e se estabelecido em outras localidades, não voltaram mais. Outras famílias foram totalmente dizimadas pela pandemia. Mas muita gente voltou e a Areia Branca voltou a crescer,

Quanto a formação política de Areia Branca, em 5 de dezembro de 1872, durante o período de Império do Brasil, a povoação de Areia Branca ganhou o título de Distrito de Paz de Areia Branca, que mesmo ainda pertencendo ao município de Mossoró, obteve essa nova condição de distrito como um vantajoso sinal de progresso, sendo o primeiro passo para uma futura emancipação política municipal. Essa condição durou, no entanto, pouco mais de quatro anos, sendo o Distrito de Paz de Areia Branca dissolvido em 19 de dezembro de 1876. Com essa nova medida, o lugar voltou a ser apenas um povoado, totalmente ligado a Mossoró, como era no passado.

Mas em 16 de fevereiro de 1892, logo após a promulgação da primeira Constituição Republicana Brasileira, a Junta Governativa do Estado do Rio Grande do Norte reconheceu a importância do antigo título de Distrito de Paz de Areia Branca, promovendo a povoação a categoria de Vila, com o nome de Vila de Areia Branca, tornando o antigo povoado como sede do novo município. Essa elevação se deu através do Decreto Estadual nº 10, de 16-02-1892, desmembrado de Mossoró. Dizia no documento: “A Junta Governativa do Estado Aclamada pelo povo, pelo exército e pelos representantes da armada, decreta: Art. 1ª Fica criado um município no distrito de paz de Areia Branca, mantido os mesmos limites, e elevada a categoria de vila a povoação do mesmo nome. Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. O secretário da Junta o faça publicar. Palácio da Junta Governativa do Estado do Rio Grande do Norte, 16 de fevereiro de 1892. 4º da República. Manoel do Nascimento Castro e Silva, Joaquim Ferreira Chaves Filho. “

A vila foi instalada em 31 de março de 1892, e contava com dois distritos que eram Areia Branca e Grossos.

Em 22 de outubro de 1927, através da Lei Estadual nº 656, a vila era elevada à condição de cidade e sede municipal, com a denominação de Areia Branca. E pelo Decreto Estadual n. º 603, de 31de outubro de 1938, foram criados os distritos de Grossos e Tibau e anexados ao município de Areia Branca. Assim permaneceu em divisão territorial datada de 1 de julho de1950.

Pela Lei Estadual nº 1.025, de 11 de dezembro de 1953, os distritos de Grossos e Tibau foram desmembrados de Areia Branca, para formarem o novo município de Grossos. E em 1995 o distrito de Tibau também é desmembrado do município de Grossos, formando um novo município.

A cidade de Areia Branca, hoje, tem uma população estimada, segundo o IBGE – 2021, de 28.156 pessoas, com uma densidade demográfica de 70,79 hab./Km2. Com relação a sua economia, o município de Areia Branca é rico em petróleo, sal e pescado, e com certeza, é um dos destinos mais procurados da região em períodos de veraneio, destacando-se vários pontos de atração turística. E no mês de agosto a cidade se transforma num símbolo de devoção e fé com a Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, a padroeira dos marítimos. São 10 dias de uma intensa programação religiosa, com uma estimativa de público superior a 150 mil pessoas, tendo como ponto alto do evento a Procissão Marítima, que reúne milhares de fiéis.

