A FELICIDADE ALÉM DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA VIDA – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – As circunstâncias

“As circunstâncias vêm para nos provar. Seja forte!” (Escritor: Ricardo Alfredo)

A FELICIDADE ALÉM DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA VIDA

Apesar dos conceitos mundanos sobre felicidade, podemos desvendar, à luz da palavra eterna, o verdadeiro sentido de felicidade, que é apontada por uma vida de obediência às leis determinadas pelo Eterno.

O eterno deseja e quer nosso bem-estar, mesmo quando escolhemos caminhos difíceis. Por outro lado, quando seguimos suas orientações e o obedecemos, Ele nos abençoa com felicidade, tanto no plano terrestre, físico, como no plano espiritual, a eternidade. Assim, quem aprender a amar ao eterno encontra a verdadeira alegria e a prosperidade em fazer o bem.

O sentimento que chamamos de felicidade está relacionado à forma como você percebe o mundo e como você aceita as coisas. Por isso, podemos ser felizes mesmo no meio do sofrimento. Com o passar dos dias, quando adquirimos experiências, compreendemos que nossos sofrimentos são passageiros e que no fim teremos vitória. Deus recompensa quem se mantém firme até o fim. Nossa felicidade está em Deus, não nas circunstâncias da vida.

Um conselho para felicidade – Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem; busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro; o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. (Salmos 34:12-16)

Uma constatação – Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores! Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes: Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera! (Salmos 1:1-3)

Um aviso – Deleite-se no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu coração. (Salmos 37:4)

Um pedido – Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: Alegrem-se! (Filipenses 4:4)

Um caminho – Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. (1 Pedro 4:13)

A eterna felicidade – Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. “Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. (1 Pedro 3:14)

A confiança – Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. (Provérbios 16:20)

Praticar o bem – Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquan­to vive. (Eclesiastes 3:12)

Sabendo usar o conhecimento – Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, (Provérbios 3:13)

A correção – Como é feliz o homem a quem Deus corrige; portanto, não despreze a disciplina do Todo-poderoso. (Jó 5:17)

Vitória para que luta até o fim – Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. (Tiago 1:12)

O Deus de justiça – Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês; ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão. Pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam! (Isaías 30:18)

Portanto, agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. (João 13:17)

ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas Sociais de Mossoró.

A ACJUS, Academia de Ciência Jurídicas e Sociais de Mossoró, vem prestando um relevante serviço à sociedade potiguar, assim como a sociedade brasileira, tanto nas letras com na formação de cidadãos conscientes. Em nossos dias, ela está ligada as outras grandes academias brasileiras e mundiais. Parabéns, a presidente e sua diretoria.

LANÇAMENTO

Disse a autora: será um prazer dividir, com você, as minhas ” Sutilezas Poéticas”.

SESSÃO SOLENE DA ALAM – ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DE MARTINS

Sob a direção da sua presidente a doutora Tanimá a alam realizou uma sessão solene importante para cidade de Martins. Parabéns.

ANIVERSARIANTES DA ACJUS

TRABALHO MINUCIOSO.

O colaborador Eriberto Monteiro e o presidente Wellington Barreto, organizando livros para exposição na Câmara municipal de Mossoró.

CONVENÇÃO INTERNACIONAL REDE SEM FRONTEIRAS

Já iniciada a reunião para debater as providências sobre a Realização da. CONVENÇÃO INTERNACIONAL REDE SEM FRONTEIRAS com a coordenação da ACJUS e entidades congêneres.

ACJUS – terminamos agora a nossa reunião compartilhada para decidir sobre a programação alusiva a CONVENÇÃO INTERNACIONAL REDE SEM FRONTEIRAS com coordenação da nossa instituição e apoio com as nossas congêneres culturais e Sociais, Educacionais e filantrópicas. Reunião bastante positiva com as presenças das confreiras Joana Darc Fernandes Coelho, Vanda Maria Jacinto, Maria do Socorro Cavalcante, Margareth Freire de Souza, Franci Francisca Dantas e os confrades Antônio Clóvis Vieira, Antônio Marcos de Oliveira e os apoiadores Antônio Filemom Rodrigues Pimenta, Manoel Mário de Oliveira, Francinete Fernandes de Souza, Roberto Carlos Pereira Barreto e outras e outros mais que estiveram presentes. A comissão organizadora delegou todas as providências e aprovou a programação a ser executada nos dias 19, 20 e 21 de agosto em que teremos uma representação internacional em nosso município.

AMARP

20.07.2024 (sábado) – AMARP – ACJUS/ PCAMMM

Acadêmicos Marcelo Morais, Clóvis Vieira, Ayjalon Drumon e Franci Dantas.

Sábado (20.07.2024) – Sala da AMARP – ACJUS/ PCAMMM

Acadêmicos Clóvis Vieira (Vice-presidente da ACJUS) – Franci Dantas (presidente da AMARP).

FATO HISTÓRICO

O NORDESTE ESTÁ DE LUTO, 90 ANOS DA MORTE DO PADRE CÍCERO

CONSTRUÇÃO ACJUS

O auditório Dr. Elder Heronildes está de vento em popa. E sua coordenação é do próprio presidente da instituição.

CONSULTOR DA ACJUS

Despachando com o nosso consultor, confrade Francisco Canindé Maia.

HISTÓRIA VIVA – DR. ELDER HERONILDES

ACJUS – membros da ACJUS em visita ao acadêmico Petronilho Hemetério Filho (89 anos) na companhia do Dr. Manoel Mário de Oliveira. Petronilo se encontra no apartamento da sua filha, renomada médica endocrinologista, Dr. Patrícia Jovelina. Manoel Mário foi visitar o colega de INPS (INSS), quando atualizaram a conversar que estava acumulada desde 1983. Foi um momento de muito aprendizado com a entrega de livros de ambos. Mossoró, Patu e o RN foi passado em revista.

COMISSÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE FOLCLORE

ACJUS – presenças na ACJUS

Genivan Batista, Almeida Sobrinho e Manoel Mário

CULTURA MAÇÔNICA

Noite da Cultura, na Loja Maçônica Jerônimo Rosado – Registro de Ricardo Lopes – 2006

VISITAS SOCIAIS DA ACJUS

Na extensão social, seguimos com Dr. Manoel Mário de Oliveira na visitar ao senhor Gilson Amorim que também trabalhou com Manoel Mário de Oliveira na década de 1970. Gilson enfrenta problemas de saúde e pediu a visita de Manoel. Gilson é o pai do revisor da antiga Gazeta do Oeste, amigo Gilcileno Amorim. Uma famosa maravilhosa que agradeceu muito a visita e teve gratidão aos atos solidários no passado.

COMUNICADO DO MUSEU DO SERTÃO

O Curador do MUSEU DO SERTÃO, Professor Benedito Vasconcelos Mendes, comunica aos Diretores(as) de escolas do ensino infantil, fundamental, médio e superior e aos professores em geral que as inscrições para a visita ao acervo do museu estarão abertas no período de 02 de maio a

30 de julho do corrente ano (2024), através do WhatsApp (84) 99972-2139 e do e-mail [email protected].

Comunicamos também que a entrada é 1 Kg de alimento não perecível, por pessoa, que deve ser entregue diretamente no LAR DA CRIANÇA POBRE DE MOSSORÓ, dirigido pela Irmã Ellen Scherzinger, localizado atrás da igreja de Nossa Senhora de Fátima, no conjunto Abolição II.

Cada instituição educacional (escola, colégio ou faculdade) deve fazer uma lista com os nomes e faixa etária dos alunos, que deve ser enviada por WhatsApp ao Museu do Sertão, juntamente com o comprovante de recebimento dos alimentos pela Irmã Ellen.

DADOS IMPORTANTES:

DIA DA VISITA: 20 de agosto (terça-feira) do corrente ano. HORÁRIO: 7:00 às 11:00 horas. ENDEREÇO: Museu do Sertão, estrada da Alagoinha, a 4 quilômetros de Mossoró. LOCALIZAÇÃO: GPS: https://goo.gl/maps/hR7SCg7uRg7R441n7. WHATSAPP: (84) 99972-2139. E-MAIL: [email protected]

QUANDO CHEGAREM OS DIAS DE ANSIEDADE, LEMBRE-SE!

Ele é nosso socorro em tempos de angústia. (salmos 121)

Ele e a nossa Provisão. (Mateus 6:31)

Ele é nosso descanso. (Mateus 28:30)

Ele é o consolo que traz alívio à alma. (Salmos 94:19)

Ele é a nossa Paz. (Filipenses 4:7)

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias. I

Ricardo Alfredo vem apresentando uma programação especial com diversos vídeos no programa da TV Câmara de Mossoró no RN. É só assistir e verificar pelas redes sociais, principalmente no Youtube.

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias. II

Neste sábado as 19h na TV câmara Mossoró, estaremos conversando o presidente em exercício Filemom Pimenta. Certamente será um papo agradável e de várias informações.

Você é nosso convidado para refletir um pouco sobre academias, livros, política, educação e da boa leitura.

PESQUISADOR E ESCRITOR RICARDO ALFREDO

Leia e ore comigo – Bendito serei

As sagradas letras têm a sua sustentação como colunas, nos “Princípios Bíblicos” e, assim como em uma construção, alicerces, são imutáveis.

1 E será que, se ouvires a voz do SENHOR teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o SENHOR teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra.

2 E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus:

3 Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo.

4 Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais; e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas.

5 Bendito o teu cesto e a tua amassadeira.

6 Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres.

7 O Senhor entregará, feridos diante de ti, os teus inimigos, que se levantarem contra ti; por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença.

8 O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão; e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus.

9 O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos.

10 E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti.

11 E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar.

12 O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos; e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado.

13 E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda; e só estarás em cima, e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir.

14 E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, andando após outros deuses, para os servires.

15 Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições, e te alcançarão:

16 Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo.

17 Maldito o teu cesto e a tua amassadeira.

18 Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas.

19 Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres.

20 O Senhor mandará sobre ti a maldição; a confusão e a derrota em tudo em que puseres a mão para fazer; até que sejas destruído, e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste.

21 O Senhor fará pegar em ti a pestilência, até que te consuma da terra a que passas a possuir.

22 O Senhor te ferirá com a tísica e com a febre, e com a inflamação, e com o calor ardente, e com a secura, e com crestamento e com ferrugem; e te perseguirão até que pereças.

23 E os teus céus, que estão sobre a cabeça, serão de bronze; e a terra que está debaixo de ti, será de ferro.

24 O Senhor dará por chuva sobre a tua terra, pó e poeira; dos céus descerá sobre ti, até que pereças.

25 O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos; por um caminho sairás contra eles, e por sete caminhos fugirás de diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra.

26 E o teu cadáver servirá de comida a todas as aves dos céus, e aos animais da terra; e ninguém os espantará.

27 O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, e com sarna, e com coceira, de que não possas curar-te;

28 O Senhor te ferirá com loucura, e com cegueira, e com pasmo de coração;

29 E apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa na escuridão, e não prosperarás nos teus caminhos; porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve.

30 Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela; edificarás uma casa, porém não morarás nela; plantarás uma vinha, porém não aproveitarás o seu fruto.

31 O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás; o teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti; as tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá quem te salve.

32 Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, os teus olhos o verão, e por eles desfalecerão todo o dia; porém não haverá poder na tua mão.

33 O fruto da tua terra e todo o teu trabalho, comerá um povo que nunca conheceste; e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias.

34 E enlouquecerás com o que vires com os teus olhos.

35 O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, de que não possas sarar, desde a planta do teu pé até ao alto da cabeça.

36 O Senhor te levará a ti e a teu rei, que tiveres posto sobre ti, a uma nação que não conheceste, nem tu nem teus pais; e ali servirás a outros deuses, ao pau e à pedra.

37 E serás por pasmo, por ditado, e por fábula, entre todos os povos a que o Senhor te levará.

38 Lançarás muita semente ao campo; porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá.

39 Plantarás vinhas, e cultivarás; porém não beberás vinho, nem colherás as uvas; porque o bicho as colherá.

40 Em todos os termos terás oliveiras; porém não te ungirás com azeite; porque a azeitona cairá da tua oliveira.

41 Filhos e filhas gerarás; porém não serão para ti; porque irão em cativeiro.

42 Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra consumirá a lagarta.

43 O estrangeiro, que está no meio de ti, se elevará muito sobre ti, e tu mais baixo descerás;

44 Ele te emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele; ele será por cabeça, e tu serás por cauda.

45 E todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído; porquanto não ouviste à voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos, e os seus estatutos, que te tem ordenado;

46 E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre.

47 Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo.

48 Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome e com sede, e com nudez, e com falta de tudo; e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído.

49 O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás;

50 Nação feroz de rosto, que não respeitará o rosto do velho, nem se apiedará do moço;

51 E comerá o fruto dos teus animais, e o fruto da tua terra, até que sejas destruído; e não te deixará grão, mosto, nem azeite, nem crias das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, até que te haja consumido;

52 E sitiar-te-á em todas as tuas portas, até que venham a cair os teus altos e fortes muros, em que confiavas em toda a tua terra; e te sitiará em todas as tuas portas, em toda a tua terra que te tem dado o Senhor teu Deus.

53 E comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão.

54 Quanto ao homem mais mimoso e delicado no meio de ti, o seu olho será maligno para com o seu irmão, e para com a mulher do seu regaço, e para com os demais de seus filhos que ainda lhe ficarem;

55 De sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos, que ele comer; porquanto nada lhe ficou de resto no cerco e no aperto, com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas portas.

56 E quanto à mulher mais mimosa e delicada no meio de ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta de seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem de seu regaço, e contra seu filho, e contra sua filha;

57 E isto por causa de suas páreas, que saírem dentre os seus pés, e para com os seus filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto, com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas.

58 Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível, o SENHOR TEU DEUS,

59 Então o Senhor fará espantosas as tuas pragas, e as pragas de tua descendência, grandes e permanentes pragas, e enfermidades malignas e duradouras;

60 E fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tiveste temor, e se apegarão a ti.

61 Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga, que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído.

62 E ficareis poucos em número, em lugar de haverem sido como as estrelas dos céus em multidão; porquanto não destes ouvidos à voz do Senhor teu Deus.

63 E será que, assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos; e desarraigados sereis da terra a qual passais a possuir.

64 E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até à outra; e ali servireis a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais; ao pau e à pedra.

65 E nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso; porquanto o Senhor ali te dará coração agitado, e desfalecimento de olhos, e desmaio da alma.

66 E a tua vida, como em suspenso, estará diante de ti; e estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida.

67 Pela manhã dirás: Ah! quem me dera ver a noite! E à tarde dirás: ah! quem me dera ver a manhã! pelo pasmo de teu coração, que sentirás, e pelo que verás com os teus olhos.

68 E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te tenho dito; nunca jamais o verás; e ali sereis vendidos como escravos e escravas aos vossos inimigos; mas não haverá quem vos compre. (Deuteronômio 29)

Portanto, quer comamos, quer bebamos ou façamos outra qualquer coisa, façamos tudo para a glória de Deus”. (1 Coríntios 10:31). Que esse seja nosso propósito e nosso estilo de vida! Que almejemos as coisas eternas, não as terrenas e passageiras!