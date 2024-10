A FÉ– Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

Quando há uma decisão de coração e de alma em seguir as ordens do Senhor, a fé se torna o principal elemento de sobrevivência em qualquer situação. Pois ela é indispensável na convivência e na relação íntima com o Eterno.

Ela, a fé, cria laças de profunda comunhão com o Eterno e, ao mesmo tempo, desenvolve a maturidade espiritual, de forma que as situações problemas da vida ou mesmo do dia a dia é apenas um obstáculo a ser vencido.

De modo geral, podemos definir a fé como um sistema de crenças em algo ou em alguém, mesmo sem comprovar as evidências científicas. Por outro lado, na visão social, a fé é detentora de ação e de poder que são apresentados quando a busca é alcançar uma meta digna.

As Sagradas Letras revelam como surge a fé ao afirmar: “De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus”. (Romanos 10:17)

Eis alguns fortes versículos que lhe ajudaram na caminhada e fortalecerão a sua fé diante dos problemas da vida.

1- “Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo.” (Romanos 10:17)

2- “Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos.” (2 Coríntios 5:7)

3- “Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus; não por obras, para que ninguém se glorie.” (Efésios 2:8-9)

4- “Todavia, àquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça.” (Romanos 4:5)

5- “Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.” (Hebreus 11:1)

6- “Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: ‘Vá daqui para lá’, e ele irá. Nada será impossível para vocês.” (Mateus 17:20)

7- “Eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: ‘Levante-se e atire-se no mar’, e assim será feito.” ( Mateus 21:21)

8- “Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.” (Hebreus 11:6)

9- “Mulher, grande é a sua fé! Seja conforme você deseja”. E, naquele mesmo instante, a sua filha foi curada”. (Mateus 15:28)

10- “Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes.” (1 Coríntios 16:13)

Portanto, a fé é uma convicção e uma percepção da existência do que não ver como os olhos físicos e sim com os olhos espirituais.

Creia e receba vitória.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo