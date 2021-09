A Exposição Auto da Liberdade Memórias já recebeu mais 700 pessoas na primeira semana

A “Exposição Auto da Liberdade – Memórias” já recebeu a visita de mais 700 pessoas ao longo da primeira semana no Partage Shopping. A exposição foi aberta ao público no dia 1º de setembro e estará aberta à visitação até o dia 30 de setembro, data que marca a Abolição da Escravatura em Mossoró e é um dos quatro atos abordados no projeto cultural. A visitação é gratuita.

Desde o lançamento até a última terça-feira (07), 704 visitantes prestigiaram a Exposição. No livro de registro, a presença dos mossoroenses e turistas de vários pontos do Brasil, incluindo do estado vizinho Ceará e de São Paulo.

Os visitantes puderam ver de perto a riqueza da história de Mossoró contada a partir da exposição que reúne itens do espetáculo teatral Auto da Liberdade: figurinos e acessórios usados pelo elenco das edições anteriores ao longo de 20 anos de realização do espetáculo.

A exposição também contempla fotos de autoria de fotógrafos que participaram de edições da “Maratona Fotográfica Mossoró Terra da Liberdade”.

A iniciativa foi alternativa adotada pela Secretaria de Cultura para ser realizada na pandemia da Covid-19 e que inviabilizou a apresentação do espetáculo desde o ano passado e que tradicionalmente é encenado para milhares de pessoas em palco ao ar livre.

“A exposição tem recebido um público expressivo e alcançado nosso objetivo de preservar a memória da história mossoroense marcada pela liberdade, que tem sido contada ao longo das últimas duas décadas pelos nossos artistas no importante espetáculo Auto da Liberdade. A cultura e história mossoroenses são expressivas, reconhecidas nacionalmente e precisam ser mantidas na memória do nosso povo e expressada para quem visita o município de Mossoró”, ressaltou o secretário de Cultura, Etevaldo Almeida.

O auto contempla quatro atos libertários de Mossoró: a Libertação dos Escravos em 30 de setembro de 1883, cinco anos antes da Lei Áurea; o Motim das Mulheres, em 1875, quando as mossoroenses se manifestaram contra o alistamento militar dos homens na Guerra do Paraguai; a Resistência ao Bando de Lampião, em 1927 e o Primeiro Voto Feminino, de Celina Guimarães Viana, em 1928.

A visitação à exposição é aberta no horário de funcionamento do Partage Shopping das 10h às 22h, de segunda-feira a sábado, das 11h às 22h domingos e feriados. Os visitantes devem seguir todas as recomendações e protocolos de biossegurança de prevenção à Covid-19 adotados pela Prefeitura de Mossoró e o Partage Shopping Mossoró. Durante a visitação é obrigatório o uso de máscaras e o distanciamento social. Os visitantes devem higienizar as mãos com álcool em gel.

Serviço

Exposição Auto da Liberdade Memórias

Período: Até dia 30 de setembro de 2021

Local: Partage Shopping Mossoró

Endereço: Av. João da Escóssia, nº 1515, bairro Nova Betânia.