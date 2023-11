A esposa de Netanyahu escreve a Jill Biden uma carta instando-a a salvar as crianças ‘sofridas’ do Hamas como reféns

A esposa do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, escreveu uma carta na quarta-feira à primeira-dama Jill Biden , instando-a a pedir a “libertação imediata” das crianças reféns que estão “sofrendo” no cativeiro dos terroristas do Hamas.

Sara Netanyahu abriu seu apelo dizendo: “Estou escrevendo para você não apenas como esposa de Bibi, mas principalmente como mãe”.

“Há mais de um mês, 32 crianças foram mantidas sequestradas em Gaza, brutalmente arrancadas dos seus pais e das suas casas”, disse Netanyahu. “Essas crianças certamente estão sofrendo um trauma incalculável, não apenas por terem sido sequestradas, mas por terem testemunhado o assassinato brutal de seus pais e irmãos naquele horrível 7 de outubro”.

Netanyahu disse que uma refém feita pelo Hamas estava grávida e deu à luz o seu filho na presença do grupo terrorista.

“Você só pode imaginar, como eu, o que deve estar passando pela mente daquela jovem mãe enquanto ela é mantida junto com seu recém-nascido por esses assassinos”, escreveu ela a Biden.

Netanyahu também descreveu como um dos reféns era uma criança de 10 meses, que foi “sequestrada antes de aprender a andar ou falar”.

