À CPI, diretor da CBF detalha medidas contra a manipulação de resultados

Segundo Avellar, a SportsRadar, empresa de tecnologia que monitora movimentações suspeitas em casas de apostas e que presta serviço à CBF, monitora cerca de cinco mil jogos por ano no futebol brasileiro, entre todas as divisões do Brasileirão masculino, o Brasileirão Feminino, a Copa do Brasil, Campeonatos Estaduais, e categorias de base.