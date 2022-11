A Cidade de TIBAU é reconhecida com Selo Ouro pelo SEBRAE

A cidade de Tibau conquistou o Selo Ouro em Atendimento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), por meio da Sala do Empreendedor. A entrega do prêmio aconteceu no último dia 8 de novembro, na sede do Sebrae em Natal.

A proposta do Sebrae/RN com o Selo de Referência em Atendimento é reconhecer a rede de parceiros que realizam o atendimento a empreendedores e empresários na sua cidade, promovendo a competitividade dos pequenos negócios. Com o Selo, a Sala do Empreendedor de Tibau é reconhecida como local de apoio aos empresários, tendo capacidade de atendimento para propor soluções e resolver problemas.

De acordo com a Prefeita Lidiane Marques, o Selo mostra a excelência no atendimento das necessidades e demandas dos empreendedores do município. Para ela, a conquista do título se deve a um conjunto de fatores, como a simplificação dos processos, o bom atendimento, a desburocratização, a agilidade e os serviços oferecidos, entre outros.



Sala do Empreendedor – Tibau

Objetivando o desenvolvimento de políticas públicas e ações estratégicas para dar apoio e fortalecer o empreendedorismo local,a Prefeitura de Tibau aderiu ao Programa Cidade Empreendedora, uma parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae.

O programa contempla diversos eixos, e um deles é a Sala do Empreendedor, sendo o elo e o ponto de referência do empreendedor com o poder público municipal, reunindo diversos serviços em um único local, para facilitar o dia a dia do empresário.