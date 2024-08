A caminhada – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – A caminhada

“Não desista de sua jornada, o Eterno em sua bondade e misericórdia vê e sabe de tudo”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

CONSTRUÇÃO ACJUS

O auditório Dr. Elder Heronildes está de vento em popa. E sua coordenação é do próprio presidente da instituição.

SESSÃO DE AUTÓGRAFOS

Bastante prestigiada a Confreira Vanda Maria Jacinto na sessão de autógrafos do seu novo livro Sutilezas Poéticas. Representantes dos mais diferentes setores da nossa cultura e da coletividade Mossoroense compareceram ao aconchegante espaço do Rust Café para adquirir o belíssimo trabalho literário, por sinal de muito bom gosto gráfico, fotográfico e de essencial. Parabéns à confreira Vanda Jacinto. Nós da ACJUS estamos em permanente trabalho para que o nosso corpo acadêmico produza seus trabalhos literários, passo que qualifica o autor para ocupação de espaços perante as instituições e os outros setores da coletividade social.

CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE CULTURA

COMISSÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE FOLCLORE

ORGANIZAÇÃO DA NOSSA BIBLIOTECA ACADÊMICA SÁTIRO CAVALCANTI DANTAS.

encerramos a primeira etapa de organização da nossa biblioteca acadêmica Sátiro Cavalcanti Dantas. Contratamos o escritor e sempre colaborador Eriberto Monteiro, ele que entende muito desse riscado.

VULTOS DA NOSSA HISTÓRIA

Assis Amorim – Registro de Manuelito Pereira – Arquivo do Museu Histórico Lauro da Escóssia.

UMA MULHER FORTE

Nascida em Jerumenha, região ao Sul do Piauí, há exatos 164 anos, Amélia Carolina de Freitas Beviláqua, primeira ocupante da cadeira nº 23, da Academia Piauiense de Letras, foi a primeira mulher a se candidatar a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras (ABL), em 1930.

Amélia Beviláqua, embora não tendo sido aceita, por não corresponder ao regimento, que indicava a candidatura de escritores homens, marcou época com seu pioneirismo feminino, sua inteligência perspicaz e diferenciada. Enfrentou estereótipos, rompeu barreiras e lutou contra a invisibilidade da mulher.

A escritora nasceu em 7 de agosto de 1860, mas deixou a terra natal para morar em São Luís (MA) ainda na infância, depois muda-se para Recife e mais adiante para o Rio de Janeiro (local do seu falecimento que se deu no dia 17 de novembro de 1946).

Advogada, contista, poeta, crítica literária, ensaísta e jornalista, teve diversos textos publicados em jornais do país. Foi uma das criadoras e redatora-chefe da revista O Lyrio, de Recife, em 1902, escrita somente por mulheres e que contava com crônicas, contos e comentários literários.

PRESIDENTE DA ACJUS TRABALHANDO

ACJUS – hoje o primeiro foi no PCAMMM adiantando as tarefas da CONVENÇÃO INTERNACIONAL CULTURAL REDE SEM FRONTEIRAS e ACJUS, que será um dos maiores eventos já realizados em Mossoró e no RN.

SESSÃO DE POSSE DO CONFRADE AMIGO FRANCISCO CANINDÉ MAIA





O Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros, sediando o evento. Sessão de posse do confrade amigo Francisco Canindé Maia, cadeira 07 – da AMOL

Registramos aqui no PCAMMM os confrades e confreiras, membros da ACJUS (alguns também da AMOL), sigo: Antônio Marcos de Oliveira, Welma Maria Ferreira de Menezes, Francisco Canindé Maia, Taniama Vieira da Silva Barreto, Antônio Clóvis Vieira, Everkley Magno Freire Tavares, Josafá Inácio da Costa, Geraldo Maia do Nascimento, Raimundo Antônio de Souza Lopes, Auxiliadora Tenório Pinto de Azevedo, Wilson Bezerra de Moura, Ricardo Alfredo de Souza, Vanda Maria Jacinto, Joana Darc Fernandes Coelho, Franci Francisca Dantas. Participação de muitas outras autoridades e amigos, como Grinauria Porto (Lions Clube Mossoró Abolição), presidente da OAB estadual Dr. Aldo Medeiros, Conselheiro Federal da OAB, Dr. Olavo Amilton, Barbara Paloma, OAB-local.

DIA NACIONAL DOS ESCRITORES

AS QUINTAS CULTURAIS.

COMUNICADO DO MUSEU DO SERTÃO

O Curador do MUSEU DO SERTÃO, Professor Benedito Vasconcelos Mendes, comunica aos Diretores(as) de escolas do ensino infantil, fundamental, médio e superior e aos professores em geral que as inscrições para a visita ao acervo do museu estarão abertas no período de 02 de maio a

30 de julho do corrente ano (2024), através do WhatsApp (84) 99972-2139 e do e-mail [email protected].

Comunicamos também que a entrada é 1 Kg de alimento não perecível, por pessoa, que deve ser entregue diretamente no LAR DA CRIANÇA POBRE DE MOSSORÓ, dirigido pela Irmã Ellen Scherzinger, localizado atrás da igreja de Nossa Senhora de Fátima, no conjunto Abolição II.

Cada instituição educacional (escola, colégio ou faculdade) deve fazer uma lista com os nomes e faixa etária dos alunos, que deve ser enviada por WhatsApp ao Museu do Sertão, juntamente com o comprovante de recebimento dos alimentos pela Irmã Ellen.

DADOS IMPORTANTES:

DIA DA VISITA: 20 de agosto (terça-feira) do corrente ano. HORÁRIO: 7:00 às 11:00 horas. ENDEREÇO: Museu do Sertão, estrada da Alagoinha, a 4 quilômetros de Mossoró. LOCALIZAÇÃO: GPS: https://goo.gl/maps/hR7SCg7uRg7R441n7. WHATSAPP: (84) 99972-2139. E-MAIL: [email protected]

CLUBE DO LIVRO

DOAÇÃO DE LIVROS

A escritora Dulce Cavalcante compareceu ao PCAMMM para proceder com a doação de livros de sua autoria para o acervo da nossa biblioteca acadêmico Sátiro Cavalcanti Dantas. Agradecemos a Dulce pela gentileza de sempre.

ENSAIO DO GRUPO CORAL INCANTO

CONVENÇÃO INTERNACIONAL CULTURAL REDE SEM FRONTEIRAS.

Campus Central da UERN – Pró-reitoria de Extensão, reunião AMOL com o núcleo de Cultura – com os responsáveis Felipe e Nonato. Ao nosso lado, o presidente Filemom e Confreira Vanda Jacinto. Na oportunidade, repassamos aos dois coordenadores detalhes dos próximos eventos, tanto AMOL, assim como da ACJUS, inclusive, repassando convite da CONVENÇÃO INTERNACIONAL CULTURAL REDE SEM FRONTEIRAS.

ACJUS EM CONSTRUÇÃO

ACJUS/PCAMMM – agora mesmo recebendo carrada cerâmica para piso do auditório acadêmico Elder Heronildes da Silva.

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias.

Ricardo Alfredo vem apresentando uma programação especial com diversos vídeos no programa da TV Câmara de Mossoró no RN. É só assistir e verificar pelas redes sociais, principalmente no Youtube.

Uma das belas entrevistas foi com o amigo e presidente do sinte na cidade de Mossoró, o professor Romulo Arnold. Um bom papão do sobre educação, defesa da classe dos profissionais da educação e principalmente a sua história de vida. É só conferir.

PESQUISADOR E ESCRITOR RICARDO ALFREDO

Leia e ore comigo – O socorro.

1 Elevo os meus olhos para os montes; de onde me vem o socorro?

2 O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.

3 Não deixará vacilar o teu pé; aquele que te guarda não dormitará.

4 Eis que não dormitará nem dormirá aquele que guarda a Israel.

5 O Senhor é quem te guarda; o Senhor é a tua sombra à tua mão direita.

6 De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite.

7 O Senhor te guardará de todo o mal; ele guardará a tua vida.

8 O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre.