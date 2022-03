A Alberto Maranhão será interditada nessa sexta-feira

O trânsito na avenida Alberto Maranhão, entre a Delfim Moreira e Crockat de Sá, em Mossoró, estará totalmente interrompido para a passagem de veículos a partir das 6h da manhã desta sexta-feira, 11.

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que fará reparo em tubulação, em um trecho em frente à Escola Estadual Governador Dix-sept Rosado. A orientação é que os motoristas utilizem outras vias próximas e evitem o trecho.

“Será necessári0 fazer uma escavação de grande profundidade para realizar o trabalho de troca de tubulação. Por esse motivo, o serviço vai se estender até às 22h da sexta-feira”, informou a companhia, que é responsável pelo abastecimento de água no estado.

A Caern contará com o auxílio de agentes de trânsito para orientar os motoristas já que essa área é bastante movimentada. A Avenida Alberto Maranhão é muito extensa e passa pelos bairros mais centrais de Mossoró.

Esta não é a primeira vez que a Caern realiza reparos nessa avenida. No início de fevereiro, as equipes da companhia tiveram que interditar totalmente a via, no sentido do cruzamento com a rua João Cordeiro para realizar um serviço de grande complexidade. Na ocasião, o serviço foi feito no final de semana.