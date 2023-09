A 7ª Vara Criminal da Comarca de Natal abre vaga de estágio de pós em Direito

A prova discursiva terá duração de quatro horas e será realizada, em princípio, no dia 6 de outubro, às 9h, na ESMARN – Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte, com endereço na Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, 1000 – Candelária, Natal-RN, devendo o candidato comparecer ao local indicado com antecedência mínima de 30 minutos do início da prova.