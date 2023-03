SEGURO

O atendimento do Banco do Brasil Seguros aos seus usuários não tem se mostrado à altura. A insatisfação dos clientes com a prestação de serviços tem motivado reclamações constantes, pela falta de reciprocidade e o prejuízo resultante aos que precisam da realização de suas pendências. É possível até que seja necessária ação na justiça para a obtenção do resultado final. Há caso em que a pendência já dura sete dias e não se consegue uma solução para o atendimento.

FUNASA

O secretário Jaime Calado continua trabalhando por sua indicação para dirigentes da Fundação Nacional de Saúde, cargo que já exerceu anteriormente. Conta com o apoio da governadora Fátima Bezerra e da esposa, senadora Zenaide Maia.

VIAGEM

O prefeito Álvaro Dias também arrumou as malas e viajou à Europa. A viagem é oficial, para Portugal, onde irá participar do Bolsa de Turismo Lisboa (BTL), mas não se integrará à comitiva da governadora Fátima Bezerra, que também participa do encontro.

VICE

A vice-prefeita de Natal, Aíla Cortez, está politicamente rompida com o prefeito Álvaro Dias, mas não é de criar problemas para o adversário. Com a ausência do prefeito, ela também se ausentou de Natal e coube ao presidente da Câmara Municipal, vereador Éricko Jácome, assumir interinamente o cargo de prefeito da capital, por dez dias.

VACINA

O Ministério da Saúde começou a aplicar, ontem, segunda-feira, 27, em todo o país, a vacina bivalente contra a covid-19. O imunizante, que segue como parte no plano vacinal iniciado na pandemia, melhora a imunidade contra o vírus da cepa original e também contra a variante Ômicron.

IMPOSTO

A Receita Federal divulgou as regras do Imposto de Renda 2023. O prazo de entrega da declaração será entre 15 de março e 31 de maio. Este ano, os contribuintes terão um prazo maior de período de entrega e o programa será liberado no dia 15 de março, quando começa o prazo da entrega da declaração.

REFORMAS

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que os parlamentares não desejam rever votações de reformas já aprovadas no Congresso Nacional. Disse que a legislação pode ser até aprimorada, mas não há como mudar radicalmente o que já foi aprovado anteriormente, como a reforma trabalhista ou a autonomia do Banco Central.

HOMENAGEM

O Senado vai realizar, na manhã de hoje, sessão solene para lembrar o centenário de falecimento de Ruy Barbosa, que é o patrono da Casa. De seus 55 anos de vida pública, Ruy Barbosa passou 32 no Senado, sempre representando o estado da Bahia. Na história do Senado, foi o recordista com cinco mandatos, ao lado de José Sarney. Antes, no Império, havia sido deputado provincial e deputado geral.

CASSAÇÃO

Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na sessão plenária desta terça-feira (28), mantiveram, por maioria, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) que, ao reconhecer fraude à cota de gênero, determinou a cassação das candidaturas ao cargo de vereador do município de Quixadá (CE) lançadas pela chapa do Partido Socialista Brasileiro (PSB) nas Eleições 2020.

GASOLINA

A gasolina subirá até R$ 0,34 nas bombas; e o etanol, R$ 0,02 com a reoneração parcial dos combustíveis, afirmou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Os valores consideram a redução de R$ 0,13 para o litro da gasolina e de R$ 0,08 para o litro do diesel anunciados mais cedo pela Petrobras.

BOLSA

As novas regras do programa Bolsa Família devem ser anunciadas na quinta-feira (2/03) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além de retomar as exigências das contrapartidas, o programa deve ter um valor extra para famílias maiores.