VIOLÊNCIA

Com 167 homicidios registrdos em 2022, com uma taxa de 63,21 por 100 mil habitantes Mossoró é considerada a cidade mais perigosa do Brasil e a 11ª posião entre as 50 cidades mais violentas do mundo. As dez primeiras que antecedem a Mossoró estão situadas no México. Natal aparee na 28ª posição, com 45,6 homiidios por 100 mil habitantes.

LULA

Em carta enviada para a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) nesta quarta-feira (22), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a regulação das redes sociais a fim de combater a desinformação. O fórum da Unesco debate propostas para regulamentar as redes sociais e combater a desinformação e as fake news.

DESINFORMAÇÃO

No texto, Lula afirma que o ambiente digital – “de poucas empresas” – causou riscos à democracia e também à saúde pública. Segundo o mandatário, a disseminação de desinformação durante a pandemia de Covid-19 contribuiu para milhares de mortes. “O discurso de ódio faz vítimas todos os dias e os mais vitimizados são os setores mais vulneráveis de nossas sociedades”, disse Lula.

SUPERGRUPOS

Os grupos de whatapp, antes limitados a 256 pessoas, aogra podem ter milhares de usuários. É possivel identificar novos grupos, ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, reivindicando a libertação das pessoas que foram presas nas mobilizações de 8 de janeiro. Depustados ligados a essa base já começam a replicar as mensagens em pronunciamentos na Câmara e Assembleias.

EXTREMISMOS

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania criou um grupo de trabalho contra o discurso de ódio e extremismo. A portaria foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial, sendo composto por 29 pessoas – cinco representantes do ministério e 24 da sociedade civil que ocuparão os cargos de forma voluntária, sem remuneração.

SOLIDARIEDADE

Brasileiros solidários com as vítimas das chuvas caídas no litoral norte de São Paulo mobilizam a opinião pública e enviam ajuda de todos os tipos, desde material de uso pessoal até alimentos, recursos financeiros e água para consumo humano. Aproveitadores chegaram a cobrar até R$ 100,00 por um litro de água..

AUMENTO

O seretário de Tributação do Estado, Carlos Eduardo Xavier, em entrevista concedida à Jovem Pan em Natal, admitiu a possibiidade de aumento do ICMS, para compensar as perdas com a queda de arrecadação e os aumentos no custo a folha de pessoal. Já está acertado que, a partir de abril, o ICMS passará dos atuais 18% para 20%.

CPI

Nem o presidente Lula nem seus ministros querem ouvir falar em CPI, no caso, para apuração dos fatos ocorridos no dia 8 de janeiro. Logo da saída, no início do governo, criaria dificuldades para o governo federal. Do Rio Grande do Norte, subscreveram o pedido os senadores Styvenson Valentim e Rogério Marinho.