Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO COMENTADO – A escolha

“Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.” (Gálatas 5:22)

Nesta carta o apóstolo Paulo, que a vida toda foi doutor da lei, nos apresenta uma guerra pessoal, entre a carne, o eu, e o espírito, a elevação. É justamente nesta epístola que o apóstolo mostra os dois caminhos da vida dentro da batalha eterna. E assim, ele, nos leva a refletir com as seguintes perguntas, nas entrelinhas do seu texto; fazer o bem, ou apenas pensar em si mesmo? Pensar antes de falar ou falar o que vem a boca? Vinga-se ou perdoar?

Na sequência da sua epistola, e diante das opções lançadas pelo apóstolo, surge a certeza de seus efeitos devastadores em nossas vidas. Visto que, suas palavras mexem com o que é cômodo e fácil em nossas vidas. No entanto, no mundo tomado pelo egoísmo, pelo existencialismo sem valores, o apóstolo nos convida a seguir o Cristo e suas orientações que são: viver com amor, alegria, serenidade, paz e mansidão. Ou seja, viver como verdadeiro cidadão do reino eterno.

SEGREDOS DA VIDA

Na intensidade da vida. No corre-corre do dia a dia, nos esquecemos de coisas primordiais, como os segredos que a vida tem. Então, ao paramos um pouco, e quando observamos o mundo, surge a curiosidade de compreender o que é autêntico, o que é verdadeiro, e qual é o real significado da existência.

Na simplicidade da observação da criação, na visualização dos céus que refletem o universo, no olhar a terra, é notável a harmonia e os padrões pré-estabelecido e fixos como leis que regem tudo.

Essas leis vivas, que a tudo rege, teve uma causa primeira. E essa causa primeira, é a causa de todas as causas. Causa essa, viva e constante no nosso dia. E quanto mais adentramos no mundo cientifico, mais evidente fica a presença dessa causa primeira.

Partido desta visão sistêmica, chegamos à compreensão que há um propósito em tudo. E deste propósito/plano, a causa de todas as causas é Cristo. Visto que, este humano/divino, transcende a tudo. O qual apresentou o seu propósito num plano de inclusão do universo humano. E todos de forma consciente ou inconsciente, estamos agregados no seu propósito plano.

Nada foge aos seu querer, e nem ao seu olhar. Então, venha comigo conhecer as profundezas deste conhecimento chamado de Propósito/Plano de Cristo.

Fazer o bem – Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem; busque a paz com perseverança. (Salmos 34:12-14)

Saber o momento certo – A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. (Provérbios 13:12)

A recompensa da honra – Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. (Êxodo 20:12)

A luz da vida – Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. (João 8:12)

O desapego as coisas materiais – Então lhes disse: “Cuidado! Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância; a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens”. (Lucas 12:15)

Reconhecer o dom de Deus – Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida; e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. (Eclesiastes 3:12-13)

Guardar firme o propósito – Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. (Provérbios 4:23)

Fugir de tudo que é mal – Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. (Gálatas 5:1)

A honra de viver – Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos; a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. (1 Tessalonicenses 4:11-12)

Ter a presença da causa primeira – Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. (1 João 5:12)

Portanto, está posto o caminho, andai nele se desejai adentra os portões eternos.

POSSE NA ABROL – Academia Brasileira Rotariana de Letras.

Tomaram posse os seguintes imortais:

Antônio Clóvis

Filemon Pimenta

Ricardo Alfredo

A posse é neste mês de fevereiro, e será de forma remonta, com participações nacionais e internacionais.

LANÇAMENTO

ELDER HERONILDES – Um mossoroense de projeção internacional aplaudido na Califórnia. É uma justa homenagem a quem sempre trabalhou em busca do bem comum social. Parabéns meu irmão.

ACJUS – Aniversários do mês fevereiro

Carlos Alberto Lima Filgueira – 27

Josafá Inácio da Costa – 04.

NOTÍCIAS DA ACJUS

Está a todo vapor a construção do auditório Dr. Elder Heronildes da Silva, nosso presidente de honra. E a frente deste trabalho está, o incansável, presidente Wellington Barreto e sua diretoria administrativa. Parabéns a equipe.

SEJA VOLUNTÁRIO DO ALBEM

Fique atento(a) ao recado que o nosso voluntário @canindesilva1971 tem para você. As vagas estão abertas e o formulário para inscrição está disponível nos nossos destaques, na aba “seja voluntário”. Seja voluntário do Albem e colabore com o nosso trabalho social.

INSCRIÇÕES PARA AS BOLSAS ROTARY PELA PAZ

As inscrições para as Bolsas Rotary pela Paz já estão abertas!

Todos os anos, o Rotary oferece bolsas integrais para líderes em paz e desenvolvimento de todo o mundo para estudos em um de nossos centros pela paz. Saiba mais e compartilhe essa oportunidade para o ano acadêmico de 2024-25 com promotores da paz em sua comunidade: https://on.rotary.org/39Xiyi7.

MOSSORÓ ANTIGA

Grande Hotel – foi derrubado e em seu lugar funciona o Mercadão das Malhas, Centro de Mossoró.

PROGRAMA NA FM 105

Apresentador Ricardo Alfredo

A nossa convida foi Gigliany Paiva, para falar nos cuidados que as mulheres deve ter com seu dia a dia e com a sua saúde. Assim como interventor nos temas o nosso amigo, Ênio, o mito.

PENSAMENTO – Sempre em frente

“Manterei meu silêncio para os que apenas me julgam. Terei e darei amor aos que merecem. E manterei minha indiferença para quem me criticam sem conhecer a minha luta. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO ROTARY CLUB DE MOSSORÓ

Com a participação de todos os companheiros e as companheiras, e sobre a presidência de Geraldo Maia, o Rotary Mossoró, vem avançado em defesa das lutas sociais.

Para uma sociedade egoísta e sem perspectiva, vos apresento o Rotary Club, que trabalha o social em silêncio. Parabéns Rotary, parabéns companheiros e companheiras.

CORDELISTA E POETA ANTÔNIO CLÓVIS

DOZE ANOS DE SAUDADE

Já passaram doźe anos

Parece que foi agora

Minha alma ainda chora

Meu peito sofre os danos

Feitos pelos desenganos

De não poder mais rever

E nem poder esquecer

Quem me deu felicidade

Relembrar é minha sina

Minha mãe alexandrina

Hoje só resta saudade.

Para a noite corre a tarde,

Sorrindo desperta a lua,

A saudade dura e crua

No meu peito faz alarde

Meu coração queima e arde

E o fogo da solidão

Faz síncope com a aflição

Me reduzindo a metade

A tristeza me fascina

Minha mãe Alexandrina

Hoje só resta saudade.

Irei matar a saudade

De minha mamãe querida

Quando eu fizer partida

Daqui para eternidade,

Sei que a única verdade

Depois da vida é a morte

Meu espírito fica forte

Quando eu pego a imaginar

Que lá na mansão divina

Minha mãe Alexandrina

Um dia hei de encontrar.

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias.

Apresentador Ricardo Alfredo.

Convidado o pesquisador e historiador Geraldo Maia.

Ricardo Alfredo e Geraldo Maia.

Geraldo Maia foi o nosso entrevistado, para o programa Memória Acadêmica Trajetórias. E sem sombra de dúvidas foi uma belíssima entrevista, visto que, ele tem um vasto conhecimento histórico da vida e do Estado do RN. Por outro lado, ele retratou sua infância, sua vinda a Mossoró como petroleiro, e principalmente sua chegada ao mundo acadêmico. É só assistir e se emocionar. Sábado as 19h na grade da TCM.

