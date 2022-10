LEI SECA

O desembargador Saraiva Sobrinho, do TJRN, concedeu liminar e determinou a suspensão dos efeitos de trechos da portaria editada pelo governo do Estado, estabelecendo a “lei seca” amanhã, 2 de outubro, durante o primeiro turno das Eleições 2022. Com isso, vai ser permitida a venda e o consumo de bebidas no dia da eleição.

URNAS

A saída das urnas para os locais de votação começou na manhã deste sábado (1º), às 7h. Em Natal e alguns municípios da região metropolitana, as caixas estão saindo do Centro de Operações da Justiça Eleitoral (Coje), no bairro Tirol.

CRIME

São considerados crimes eleitorais, segundo o TSE, condutas praticadas durante o processo eleitoral que interfere na liberdade do direito de voto ou mesmo os serviços e o desenvolvimento das atividades eleitorais. Entre os crimes que podem ser denunciados estão a compra de votos; propaganda eleitoral, falsidade ideológica eleitoral e calúnia eleitoral.

QUOCIENTE

Uma das características da legislação eleitoral atual é a proibição de coligações, que permitia a eleição de candidatos com poucos votos às custas da soma total de todos os partidos reunidos. Sem coligação, a disputa é dentro do próprio partido. Um candidato elege o outro, o que for mais votado. Todos precisam dos votos de cada um.

TROPICALISMO

A fina flor do tropicalismo, movimento musical que promoveu a ruptura cultural em 1968, assume postos importantes nas Academias de Letras. Tom Zé acaba de ser eleito para a Academia Paulista de Letras e Gilberto Gil já está na Academia Brasileira de Letras. É o Tropicalismo chegando à imortalidade.

ROUPA

“Os eleitores e eleitores podem ficar tranquilos, podem ir vestidos trajando a camisa que quiserem. Inúmeras fake news [desinformação] estão dizendo que o Tribunal Superior Eleitoral proibiu ir de verde e amarelo, com a camisa do Brasil. O eleitor vai com a camisa que quiser”, afirmou.

PASSE LIVRE

Dez capitais terão transporte coletivo gratuito neste domingo: Boa Vista (RR), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Maceió (AL), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Luís (MA). Em Rio Branco (AC), o passe livre está garantido no retorno com a apresentação do comprovante de votação.