CARREATAS

Ontem, sábado 29, as candidatas Sandra e Larissa Rosado Realizaram carreatas pelas ruas de Mossoró. Pela manhã estiveram nos bairros Planalto, Papouco e Liberdade. À noite, visitaram o bairro Santo Antônio. As carreatas substituem, com eficiência, as passeatas de campanhas anteriores.

APOIOS

As candidatas mossoroenses, além do pedido de votos para deputado federal e deputado estadual, recomendaram o voto dos mossoroenses para Fátima Bezerra candidata à reeleição ao governo do estado e Rafael Motta para o Senado.

ROSALBA

A ex-prefeita de Mossoró não tem conseguido transmitir aos seus seguidores o rumo político que decidiu tomar nas eleições deste ano. Não define o apoio a nenhum dos candidatos a governador e, muito menos, a senador. Ao que parece, a preocupação é somente com o sobrinho Beto, candidato à reeleição.

PENSÃO

O senador Styvenson Valentin, candidato ao governo do Estado, confirmou que trava uma batalha na justiça para não aumentar o valor da pensão alimentícia que paga ao filho menor de idade. A ação corre em segredo de justiça.

SUPLENTE

Styvenson também é muito franco ao afirmar que minha vice tem processo e meu suplente não vale o que o gato enterra”. Quanto a sua candidata a vice-governador, Francisca Henrique (Podemos), confirma que ela responde na Justiça por improbidade administrativa.

DEFERIMENTO

O registro de candidatura a senador do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, foi deferido na noite deste sábado. O parecer de deferimento foi assinado pelo procurador federal eleitoral Rodrigo Telles.

PIO

A federação partidária integrada pelo PSOL e pela Rede requereu à Justiça Eleitoral a tutela de urgência para suspender a transferência desses recursos ao candidato. Acontece que, enquanto a candidatura de Pio X não for impugnada, ele mantém todos os direitos inerentes a um candidato e, portanto, com direito a receber recursos do fundo eleitoral.

DEBATE

Bolsonaro e Lula confirmam presença no debate presidencial deste domingo (28). O presidente Jair Bolsonaro (PL), que disputa a reeleição, confirmou hoje a presença no debate presidencial de 28.08.22. Mais cedo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também havia confirmado, pelo Twitter, sua participação

PF

O delegado federal Roberto Moreira da Silva Filho morreu em operação contra extração ilegal de madeira em áreas indígenas no Mato Grosso na madrugada deste sábado 27. O delegado foi atingido por um tiro ao abordar caminhão carregado com madeira que deixava Terra Indígena no noroeste do estado.