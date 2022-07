VISITAS

Pré-candidatas a deputado federal e a deputado estadual, Sandra Rosado e Larissa Rosado, mesmo antes das convenções, já visitaram mais de setenta municípios, articulando apoios e renovando compromissos eleitorais com lideranças políticas, além do convite para participação da convenção estadual do União Brasil, no próximo dia 23.

APOIO

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, oficializou apoio às candidaturas de Rogério Marinho ao Senado e Fábio Dantas ao governo do estado. Será uma tarefa difícil reverter o quadro eleitoral em Mossoró, onde a governadora Fátima Bezerra é favorita na campanha para governador.

ADESÃO

Anunciado o apoio do prefeito de Mossoró, o pré-candidato Fábio Dantas insistirá na adesão em sua luta pelo governo do estado junto aos prefeitos de Parnamirim, Rosano Teixeira (Republicanos) e de Natal Álvaro Dias (PSDB), que demoram nessa definição.

ESCÂNDALO

O anúncio do prefeito Allyson Bezerra aconteceu no momento em que enfrenta seu primeiro escândalo administrativo. Ele anunciou, na semana do Pingo da Mei Dia, que o Corredor Cultural estava com a reforma concluída. Mas, mesmo com a obra concluída, autorizou aditivo equivalente a 44,36% do valor total da obra.

FAMILIARES

Para completar essa possível irregularidade, a empresa beneficiada com o aditivo pertence ao sogro e cunhados do presidente da Câmara Municipal Lawrence Amorim (SD), candidato do prefeito Allyson Bezerra (SD) a deputado federal. O Ministério Público será acionado sobre o assunto.

MOSSORÓ

Com os partidos anunciando a data de suas convenções, vai se firmando a certeza que Mossoró não participará de disputas majoritárias, nem mesmo com uma simples segunda suplência de senador. É uma comprovação da falta de protagonismo político na “cidade da Resistência”,

CALAMIDADE

Após as últimas chuvas, o Rio Grande do Norte contabiliza 1.314 desabrigados, além de outros 73 mil afetados direta ou indiretamente pelos transtornos. A governadora Fátima Bezerra decretou extraordinariamente estado de emergência em 16 municípios.

REUNIÃO

O secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional, Alexandre Lucas, convocou os prefeitos das cidades atingidas pelas enchentes para uma reunião, hoje, em Natal, para apresentar medidas de apoio aos municípios.

GASOLINA

Com a redução do teto do ICMS para 17%, o preço médio do lito da gasolina nos postos de combustíveis no RN teve uma redução de R$ 0,87, equivalente a 11% do valor cobrada antes dessa alteração. O etanol teve uma diminuição de 4,3% e o diesel em apenas 0,4%.

RELIGIÃO

Nunca a religião esteve tão explicitamente ligada à política como acontece atualmente no Brasil. Com o apoio de importantes lideranças evangélicas, o presidente Jair Bolsonaro vai percorrer várias capitais do país para participar do movimento Marcha para Jesus. Quer aumentar sua popularidade entre os protestantes.

ABSURDO

Com muita naturalidade, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) disse, em entrevista ao Estadão, que recebeu R$ 50 milhões em emendas, uma valor excessivo para o seu Estado, para votar em Rodrigo Pacheco para a presidência do senado.