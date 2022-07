Reflexões Teológicas: Ricardo Alfredo

A ORIENTAÇÃO CORRETA – A voz do Senhor.

Diz o Senhor: “Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Riquezas e honra estão comigo; assim como os bens duráveis e a justiça. (Provérbios 8:17,18)

AVISO

“O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo”. (Provérbios 28:16)

A POLÍTICA DESASTROSA E O ATIVISMO JUDICIAL

Durante décadas, temos visto, montanhas de escândalos, envolvendo perfeitos, governadores, deputados, senadores, ministros de todos os poderes e até o presidente da república. surgi a cada dia um fato novo, e assim, temos diariamente uma crise política, sequenciada por outra crise política. Quando olhamos em direção ao congresso nacional ou as câmeras, a imagem que surge em nossa mente, é de uma bagunça tão grande, que é provocada pelo seus representantes, que não encontramos o início, o meio e o fim. Por outro lado, a dignidade, a honra e a reputação dos líderes, em todas as áreas, estão em frangalhos.

E a forma inescrupulosa para se obter poder, não tem limites. E assim, o jogo sujo, a corrupção, a deslealdade e a falta de caráter, tomou conta das instituições, de forma que, os que estão assentados em cadeiras importantes, não estão nem aí para tomar decisão justa ou injusta. Visto que, na cabeça deles não tem prestação de contas a dar a ninguem. Pelo contrário, sempre tomam decisões que agrada seu grupinho de momento ou aos seus interesses pessoais.

O pior de tudo isso, é que os meios de comunicação (os dominadores do mercado), buscam um meio de tornar natural os escândalos de corrupção. E dependendo de quem esteja envolvido, a notícia pode ser potencializada ou amenizada. E desta forma, o valores pilados, que deveriam serem para os investimentos em educação, saúde, infraestrutura, transporte e segurança, são desviados para bancos no exterior, e de vez em quando, são abertos processos, que logo, são esquecidos em gravetas cobertas de maldade e em seguida são arquivados, num descaramento total de impunidade.

Com muita tristeza, constatamos o que já é notório, que as mais altas cortes da justiça, vem se diluindo pouco a pouco em vaidade, retrocesso, agressividade judicial, desrespeito às normas jurídicas e as doutrinas consagradas. E a constituição passou a ser interpretada a bel prazer de quem dela quer tirar proveito, o que vem gerando uma insegurança jurídica como nunca antes visto. A celebre frase de Maquiavel, nunca esteve tão real como em nossos dias. “Aos amigos os favores, aos inimigos a lei”.

Estar as claras, só não ver que não deseja enchegar, o poder maior, a corte da nação, atuando como partido político. Intervindo em causas que não lhe compete, com o argumento de que está garantido a democracia. Todavia, o que temos visto é a garantia de se manter no poder e torna o povo cada dia mais escravo do sistema. Eles, defensores da democracia, estão vivendo em palácios de mármores, com diversos servidores à disposição, tudo paga pela população, comendo com cardápios milhionarios, que humilha a população que passa fome.

Estes que não tem nenhum discenimento Ainda tem a coragem de utilizar os canais de TV, as rádios, os jornais, as palestras e as revistas, tentando induzir o sofrido povo a acreditar que eles defendem a democracia. Na verdade, o que todos eles defendem é o seu bem estar e se manter no poder.

O memorável pastor Martin Luther King, profeticamente declarou: “O que me preocupa não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons.” Certamente, os que estão em confortáveis mansões e hoje tem suas mesas fartas, poderão serem as próximas vítimas de regimes cruéis que apoiam a escalada dos maus. E assim, ficaram como a população pobre que sempre foi abandona e deixada a margem da miséria.

Portanto, meus caros Amigos/Leitores, não há necessidade de criação de novas leis, normas ou regulamentos, já é bastante que se cumpram as leis existentes, por todos, tendo ou não poder. Assim como, cada um deve se localizar na posição que ocupar, sem extrapolar ou invadir a função de outros. Já nós, o povo, devemos observar e julgar nas urnas, retirando o máximo possível, os corruptos e os malandros e os aproveitadores da nação.

POSSE NA AMOL – Academia Mossoroense de Letras

Em noite especial tomou posse como imortal a escritora Vanda Maria Jacinto, que foi apresenta pela doutora Taniama e em seguida pelo professor doutor Ricardo Alfredo. Parabéns.

PENSAMENTO – a honestidade

“A formosura da alma campeia e denuncia-se na inteligência, na honestidade, no reto procedimento, na liberalidade e na boa educação”. (Escritor: Miguel de Cervantes)

XVIII JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO

XVIII jornada cultural do museu do sertão ocorrerá no 27 de agosto de 2022, que é um sábado, de 8h às 15 horas. O evento ocorrerá no Salão de Eventos do Museu do Sertão, ou seja, na Fazenda Rancho Verde, que fica na Estrada da Alagoinha, a 4 quilômetros de Mossoró. Vamos prestigiar a festa.

PENSAMENTO – a honestidade

“A honestidade é como um farol num mundo de trevas.” (Escritor: Ricardo Alfredo)

TRABALHANDO POR MOSSORÓ E REGIÃO

Nosso irmão inmemoria Milton recebendo o Governador Lavoisier Maia. Pauta Mossoró é Região.

COLEÇÃO MOSSOROENSE

A Coleção Mossoroense encontrou local fixo no Museu do Sertão. Com o total descaso dos chefes da cultural, ficou evidenciado que desde dia 26 de maio, o material estava exposto diretamente no solo. (Lamentável)

Todavia, o médico Dix-sept Sobrinho que aos 70 anos de idade, mostrou disposição para encontrar e transportar todos os livros da coleção. No translado dos livros, alguns apaixonados pela cultura de Mossoró, atuaram com disposição. (batalha vencida, parabéns a equipe).

POEMA – Canção do Exílio – Gonçalves Dias

Minha terra tem palmeiras,

Onde canta o Sabiá;

As aves, que aqui gorjeiam,

Não gorjeiam como lá.

Nosso céu tem mais estrelas,

Nossas várzeas têm mais flores,

Nossos bosques têm mais vida,

Nossa vida mais amores.

Em cismar, sozinho, à noite,

Mais prazer encontro eu lá;

Minha terra tem palmeiras,

Onde canta o Sabiá.

Minha terra tem primores,

Que tais não encontro eu cá;

Em cismar — sozinho, à noite —

Mais prazer encontro eu lá;

Minha terra tem palmeiras,

Onde canta o Sabiá.

Não permita Deus que eu morra,

Sem que eu volte para lá;

Sem quedesfrute os primores

Que não encontro por cá;

Sem qu’inda aviste as palmeiras,

Onde canta o Sabiá.

ACJUS PROMOVE CÍCLO DE PALESTRAS

Na Academia de Ciências Jurídicas e Social – ACJUS, com o seu Presidente, o Intelectual Dr. Wellington Barreto, nosso confrade da Academia Patuense de Literatura e Artes – APLA. A ACJUS, vem promovendo ciclo de palestra no campo das Ciências Jurídicas, com orientações jurídicos e outros serviços voltados às comunidades carentes dessa assistência. Hoje a palestra ficou por conta do Dr. Clovis Vieira, nosso confrade da ALIC, do ICOP, e de outras entidades. Parabéns a ACJUS, pelos relevantes serviços.

ACONTECEU…

A escritora Welma Menezes em Palestra, no Grupo de Estudos Literários Mulheres Extraordinárias, realizado em parceria entre a Rede Sem Fronteiras e AJEB-RJ: parabéns confreira.

Toda a palestra esta no site: https://youtu.be/7hwZsu-o9Ig

DATAS IMPORTANTE DE JUNHO 2022

1- 09 de julho: Dia da revolução constitucionalista.

2- 17 de julho: Dia de proteção às florestas ou Dia do Curupira.

3- 30 de julho: Dia internacional da amizade.

DAS MAIS BELAS CANÇÕES DA MPB – despedida

A despedidia é uma da mais lindas canções do rei Roberto Carlos. Contendo 65 palavras e 420 letras, essa canção, poética, mostra toda a dor de um coração partido, e ao mesmo tempo mostra que o amor independe do outro na frase: “Venho aqui me despedir e dizer em qualquer lugar por onde eu andar vou lembrar de você”. E desta forma, essa poesia atravessou décadas acalentando os corações. Ouçamos na linda voz do rei Roberto Carlos, uma das mais belas canções da MPB, despedida. (https://www.youtube.com/watch?v=EwAo1hR9Jpo) Despedida – Roberto Carlos – Já está chegando a hora de ir / Venho aqui me despedir e dizer / Em qualquer lugar por / onde eu andar / Vou lembrar de você / Só me resta agora dizer adeus / E depois o meu / caminho seguir / O meu coração aqui vou deixar / Não ligue se acaso eu chorar / Mas agora adeus / Só me resta agora dizer adeus / E depois o meu caminho seguir / O meu coração / aqui vou deixar / Não ligue se acaso eu chorar / mas agora adeus /

ACJUS NA FM 105 – SANTA CLARA

Todos os sábados a partir das 10h 15min, o programa cultura cidadania em debate da ACJUS, vem ao ar para trazer a boa música, o bom debate, e diversos informes sobre livros, academias de letras, com as vozes marcantes de Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo. E agora também no youtube ao vivo.

EVENTOS DE 2022 – AMOL (Academia Mossoroense de Letras)

1- Agosto10 -19h – POSSE de Misherlany Gouthier, como 2º ocupante da cadeira 16, que tem como Patrono Cosme Corsino Lemos e 1º ocupante, Paulo de Medeiros Gastão. O Empossando será apresentada por Paulo Eduardo Fernandes de Negreiros;

2- Setembro 14 -15h – Grupo de Trabalho sobre os 34 anos da AMOL e a Revista AMOL EM FOCO No 04;

3- Setembro 25 – 19h – Solenidade Comemorativa AOS 34 ANOS da AMOL, com Lançamento da Revista AMOL EM FOCO No 04 e premiação do 4º Concurso João Batista Cascudo Rodrigues;

4- Outubro05 – 15h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos;

5- Novembro 09 – 15h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos;

6- Dezembro 07 – 15h – EVENTO / REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ACADÊMICO

A ACADEMIA FEMININA DE LETRAS E ARTES DE MOSSORÓ – AFLAM

É uma ideia extraordinária levar aos informações pro este mei ode comunicação. Parabéns a equipe.

https://www.instagram.com/p/CfY9Fk2Lek5/?utm_source=ig_web_copy_link

CONVITE – MEMORIAL JOÃO SABINO (Aconteceu)

Num ato de grande temos visto a movimentação na homenagem inmemorial ao irmão João Sabino. Era meu amigo e irmão. Com certeza Deus o recebeu com um forte abraço e dizendo: seja bem-vindo vencedor.

LIÇÕES DA VIDA: o que Deus aborrece

O livro de provérbios é uma lição extraordinária. Em Provérbios 6;16-19, a base do texto, aponta as sete colunas da justiça de Deus para com os homens. Certamente, o mundo político e as autoridades constituídas, se observassem estas sete colunas obteriam maior claridade em suas decisões. Vejamos as sete colunas de Deus.

1º coluna – O olhar altivo. A referência que o texto faz ao olhar arrogante, acolchoados do doente orgulho e coberto de presunção é um aviso finalístico aos que assim procedem. Tanto na vida secular, com na política é quase impossível ou é imperceptível essa característica. No entanto, quando termina a política ou se consegue o cargo desejado na vida secular, em segundos essa caraterística passar a ser notada em quem sempre foi e sempre será assim. Por outro lá, também é possível observar quem tem boa índole e espirito de singeleza.

2º coluna – A língua mentirosa. Tanto na vida secular, como na vida política, as pessoas usam de astúcias maquiavélicas para disfarçar o fato verdadeiro. Esse é um exercício comum para o mundo político, onde o pretendente a cargo político, promete tudo ao eleitor até mesmo a barganha de emprego na função pública. E assim, a democracia é vendida a preço de escravidão. O melhor caminho é ouvir e analisar as propostas de cada um pré-candidato.

3º coluna – Mãos que praticam a violência. As cidades estão cheias de violências, abandono social e miséria. Visto que, a população está presa em suas casas, apartamentos ou mesmo sítios. Enquanto os deveriam estar em prisão, estão soltos e praticando o mal como de costume. Neste viés, a solução está na escolha política, pois é através dela que podemos criar e aplicar leis justas aos que agem mal no seio da sociedade. O melhor caminho neste caso é observe a vida do seu candidato e escolha aquela tem que tem as mãos limpas.

4ª coluna – Coração que trama projetos maldosos. A ganância é o principal mal da humanidade. É dela que surge a fome, as doenças e a miséria. No mundo político, qualquer simples observador é capaz saber que grande parte dos políticos tem sempre a mesma intenção, que é de tirar proveito de cada situação.

O conselho neste caso é simples veja os planos e os projetos propostos de cada candidato e escolha aqueles que irão trazer benefícios à comunidade como um todo.

5º coluna – Pés que se apressam a correr para o mal. Mesmo sabendo e sentido que está agindo errado, muito que atuam no mundo político se deixa levar pelo vírus da ganância e através dele, prática tudo mal possível. O caminho mais correto é saber a trajetória do suposto candidato e rever suas ações.

6º coluna – Testemunha falsa (os que criam inverdades). Com o advento da net, o mundo se tornou uma ilha, e desta forma, pessoas mal intencionadas tentam subjugar a inteligência e a capacidade de pensar do povo, criando fatos inverídicos para se beneficiar tanto na vida social e no mundo político.

7º coluna – O semeador de contendas. A principal fonte da destruição da sociedade e da humanidade é a soberba. É através dela que tudo há divisão e contendas. E assim, a cada dia se cria grupos e paredes separatistas, gerando um clima de desconfiança até mesmo entre familiares.

Portanto, aqueles que desejam atuar no campo político, tem o dever de manterem os pilares sociais dentro da política, que é: honra, o respeito a ética e a moralidade.

PENSAMENTO QUE CONSTRÓI UMA VIDA SAUDÁVEL.

Faça sua parte, seja bom e não espere muito dos outros. O importente é o que você carrega no coração, sua essência ninguém pode tirar.