PINGO

Hoje é o início da Festa de São João, em Mossoró, que vai se firmando cada vez mais no calendário turístico local. A governadora Fátima Bezerra com vários dos seus auxiliares, políticos e o povo, carente de festas desde o início da Covid, estarão confraternizando e extravasando sentimentos de alegria, no Pingo da Mei Dia.

IRREVERSEBILIDADE

Em entrevista à FM98 de Natal, o deputado federal Rafael Motta reafirmou sua disposição em disputar o Senado nas eleições deste ano. Assegurou que a candidatura é irreversível e espera contar com a simpatia do ex-presidente Lula e da governadora Fátima Bezerra.

APOIO

Na mesma entrevista, Rafael declarou seu apoio às candidaturas de Lula e de Fátima Bezerra, mesma na possibilidade dos dois apoiem Carlos Eduardo Alves como candidato a senador. Ficará com os dois porque acredita na capacidade administrativa de cada um e no que representam para o estado e para o Brasil.

ALLYSON

Os adversários da governadora Fátima Bezerra não entendem a demora do prefeito de Mossoró,

Allyson Bezerra em anunciar o apoio a Fábio Dantas, candidato a governador pela oposição. Nem Rogério Marinho nem o ministro Fábio Faria conseguem arrancar alguma declaração nesse sentido.

MEDICINA

Nilson Nogueira Mendes Neto, de 30 anos, mossoroense, foi aprovado em programa de bolsa de estudo no programa de mestrado em Ciências Médicas em Investigação Clínica da Faculdade de Medicina de Harvard (HMS).

PESQUISA

O cientista político Antônio Lavareda analisa que o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começaram junho praticamente estáveis. A última pesquisa Ipespe mostra os dois com um ponto para baixo na menção espontânea (39% e 24%) e no segundo turno (53% e 35%).

REGIÕES

Ainda sobre a pesquisa Ipespe, analisando-se o quadro por regiões, Lula vence no Norte-Centro/Oeste: Lula 41% e Bolsonaro 37%, Nordeste, Lula 58%, Bolsonaro 24%, no Sudeste, Lula 41% Bolsonaro 35%, perdendo apenas no Sul, onde Bolsonaro tem 45% e Lula 35%.

VISITA

O ex-presidente Lula comunicou que visitará Timbaúba dos Batistas, no Rio Grande do Norte, para visitar pessoalmente as bordadeiras que confeccionaram o vestido que sua esposa, Janja, usou no dia do casamento. A data deverá coincidir com sua visita ao estado.

CARTÃO

Na contramão da propaganda oficial, auditoria do Tribunal de Contas da União mostra que as faturas dos cartões corporativos do presidente Bolsonaro totalizam mais de R$ 21 milhões durante o seu governo. As despesas com alimentação nas residências oficiais de Bolsonaro e do seu vice, General Mourão, somam cerca de R$ 96,3 mil mensais.

ROBÔS

Já estava em tempo: A Anatel anunciou ontem, sexta-feira (3), a publicação de uma medida cautelar que proíbe os robocalls — aquelas ligações telefônicas feitas por robôs que desligam logo depois que a pessoa atende. A intenção é tentar combater o telemarketing abusivo.