ENCONTRO

O partido dos trabalhadores no Rio Grande do Norte realizou, ontem, encontro de estratégia do PT, contando com as presenças dos candidatos Carlos Eduardo Alves, ao Senado, e Walter Alves, como vice-governador do estado. A governadora Fátima discursou por 40 minutos, deixando recados para os correligionários.

CHAPA

Com a oficialização dos candidatos, Fátima revelou que a chapa dos sonhos teria Jean Paul candidato à reeleição e Antenor Roberto sendo mantido como seu companheiro de chapa, na posição de vice-governador. Entretanto, precisou mudar para garantir a vitória e, por isso, alterou radicalmente os nomes da coligação.

RAFAEL

Sobre a candidatura do deputado Rafael Motta ao Senado disse que “tinha um carinho imenso e respeito por Rafael, mas precisamos ter Rafael como deputado federal. Infelizmente esse caminho, candidatura ao Senado, terá como único beneficiado, Rogério Marinho, ex-ministro do Desenvolvimento Regional”

ACOMODAÇÃO

O senador Jean Paul, sem espaço para concorrer à reeleição, aceitou ser candidato a primeiro suplente na chapa de Carlos Eduardo Alves. Sua compreensão deverá ser compensada no futuro, caso o ex-presidente Lula seja novamente eleito presidente da República.

CONTRÁRIOS

A deputada federal Natália Bonavides, a deputada estadual Isolda Dantas e a vereadora natalense Brisa Bracchi votaram contra a aliança do PT com o PDT de Carlos Eduardo e o MDB de Walter Alves. Foram votos vencidos.

DIVERGÊNCIAS

Sobre a as dificuldades, Fátima disse que “nem Lula, nem nós acreditamos que as divergências irão se dissipar por meio simplesmente de uma aliança. Não há nessa posição nenhuma ingenuidade. O que há é um chamado à união dos que defendem a democracia. No RN temos um futuro que já começou”.

RECUPERAÇÃO

A governadora fez questão de afirmar que teve um governo de avanços. Tirou o RN do buraco, colocou as contas em dia, pagou R$1 bilhão de dívidas com servidores, recuperou a capacidade de investimento, realizou concursos, conteve o caos na segurança pública, investiu na saúde, entre muitos outros legados.

BLOQUEIO

O Ministério da Educação (MEC) comunicou bloqueio equivalente a 14,5% no orçamento das universidades federais. No caso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, foi registrado um bloqueio de R$ 23.972.313,00, criando situação é extremamente grave para as universidades do RN.

SORTEIO

A Loterias Caixa realizou na noite desse sábado (28) o primeiro sorteio da +Milionária. As dezenas sorteadas foram: 23 – 44 – 01 – 07 – 03 – 15, e dois trevos: 4 e 2. A Caixa ainda não disponibilizou o número de apostas ganhadoras. O prêmio mínimo estimado é R$ 10 milhões. Os sorteios ocorrerão semanalmente, aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelos canais da Caixa na internet.