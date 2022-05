Ezequiel confirma apoio a Rogério para o senado, e vai conversar com Fátima e Fábio Dantas

Em entrevista à rádio Minha Vida FM, de Martins, na região Oeste potiguar, o presidente estadual do PSDB e também presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira, reafirmou o compromisso com a pré-candidatura do ex-ministro Rogério Marinho ao Senado. Quanto a governador, Ezequiel Ferreira afirmou que vai conversar com a governadora Fátima Bezerra (PT) e também com o ex-deputado e amigo pessoal Fábio Dantas, do Solidariedade. O posicionamento em relação à sucessão estadual também passará por conversas com membros do PSDB.

Se não definiu ainda que candidato a governador terá o seu apoio, Ezequiel Ferreira deixou claro que o governante eleito precisa ter uma relação aberta e institucional com o Governo Federal. Para ele, essa boa relação é absolutamente prioritária.

Ezequiel Ferreira disse, ainda, que vê um crescimento muito grande da pré-candidatura do ex-ministro Rogério Marinho ao Senado. Segundo ele, esse crescimento é fruto do reconhecimento ao trabalho de Marinho que levou a um grande investimento do Governo Federal no Rio Grande Norte.

Com informações da rádio Minha Vida