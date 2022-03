GUSTAVO

O mossoroense Gustavo Rosado Coelho será o substituto de Fernando Mineiro na Secretaria Extraordinária de Projetos. Gustavo possui graduação em Engenharia Civil e em Direito e é funcionário da Universidade Federal do RN. Está cedido ao governo desde janeiro de 2019.

DIFICULDADE

O deputado federal Beto Rosado, presidente estadual do PP, não está conseguindo formar a nominata necessária para garantir sua reeleição nas eleições deste ano. As conversas com Robinson Faria, Carla Dickson e Benes Leocádio fracassaram e a solução está difícil para Beto.

PL

O ministro Fábio Faria e o ex-governador Robinson Faria conversaram com Beto sobre filiação no PP. Não gostaram da proposta apresentada e vão optar pelo PL, partido onde está filiado o presidente Jair Bolsonaro.

APOIO

Em suas duas eleições, o deputado federal Beto Rosado contou com o apoio da tia Rosalba Ciarlini que, na primeira vez, era governadora do estado. Na segunda, Rosalba era prefeita de Mossoró. Agora, ela está sem mandato , podendo concorrer à Assembleia Legislativa.

ROGÉRIO

Depois de conversar em Brasília com o ministro Rogério Marinho, o prefeito Allyson espera a visita do ministro, em Mossoró, na próxima sexta-feira. Ao que parece, nesse encontro, anunciará seu apoio á candidatura de Rogério ao Senado.

DESINCOMPATIBILIZAÇÃO

Rogério Marinho será obrigado a sair do ministério para disputar o cargo de senador, até o dia 02 de abril. Até essa data, espera concluir a assinatura de projetos para transferência de recursos para prefeituras do Rio Grande do Norte e para outros estados.

MUDANÇAS

Os deputados estaduais Nelter Queiroz e Bernardo Amorim deixarão o MBD e assinarão ficha no PSDB. O presidente Ezequiel articulou uma nominata tão poderosa que se admite até mesmo na possibilidade da divisão dos candidatos em dois partidos aliados.

VEREADORES

Oito dos vinte e três vereadores mossoroenses, até o momento, poderão ser candidatos na eleições de 2022. Para a Câmara Federal, Larissa Rosado (PSDB), Pablo Aires (PSB), Lawrence Amorim (Solidariedade) e Gideon Ismaias (Cidadania)

ESTADUAIS

Outros quatro vereadores anunciaram suas candidaturas à Assembleia Legislativa, Isaac da Caixa (DC), José Peixeiro (PP), Cabo Tony (Solidariedade) e Marleide Cunha (PT). Todos estão sendo procurados por candidatos a deputado federal para a formação de “dobradinhas.”

CONVOCAÇÃO

O senador Jean Paul quer convocar o ministro da educação Milton Ribeiro que divulgou áudio onde afirma priorizar, a pedido do Presidente Bolsonaro, destinação de recursos do FNDE a municípios com prefeitos vinculados aos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura.

IMPEACHMENT

Pelo mesmo motivo, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) entrou com representação no STF contra o ministro da Educação, Milton Ribeiro, onde pede seu afastamento do cargo até a conclusão das investigações sobre o loteamento do orçamento do Ministério da Educação a líderes evangélicos.

VICE

O presidente Bolsonaro sinalizou que o seu candidato a vice-presidente da República será o ministro da Defesa, general Walter Braga. Desprestigiado no governo, o atual vice, General Mourão, deverá ser candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul.