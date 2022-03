DESGASTE

Preocupado com a possibilidade de o preço do litro de gasolina ultrapassar os R$ 10,00, com desgaste acentuado em sua campanha pela reeleição, o presidente Bolsonaro tenta, por toda maneira, evitar que isso aconteça.

CONGELAMENTO

A primeira ideia do presidente Bolsonaro é determinar o congelamento de preços, mas a decisão teria que ser aprovada pelos membros do conselho de administração da estatal, que podem ser penalizados pessoalmente se tomarem decisões prejudicais à empresa.

AGRIPINO

O senador José Agripino confirmou que não disputará cargos eletivos nas eleições deste ano. Em Natal, articula a elaboração de nominata para a disputa de cargos para Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa.

VICE-GOVERNADOR

Crescem as especulações sobre a possibilidade de o deputado estadual Ezequiel Ferreira de Souza aceitar o convite para ser o companheiro de chapa da governadora Fátima Bezerra. Seria o primeiro passo para disputar o cargo de governador em 2026.

CHUVAS

A população natalense foi surpreendida com a chuva copiosa no final da última semana. No período de apenas seis horas, foi registrada precipitação de até 250 milímetros, em alguns pontos da cidade.

VETO

No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o Congresso decidirá sobre a derrubada ou manutenção do veto presidencial ao projeto que prevê a distribuição gratuita de absorventes para estudantes de baixa renda e pessoas em situação de rua.

MULHERES

Comemora-se neste 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Originado no movimento operário, tornou-se evento anual reconhecido pela ONU em 1975. Celebrado pela primeira vez em 1911, na Áustria, Dinamarca, Alemanha e Suíça.

ORÇAMENTO

NO Dia Internacional da Mulher, o Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) revela que o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos destinou o menor orçamento dos últimos quatro anos para medidas de enfrentamento à violência contra a mulher.

CORES

Roxo, verde e branco são as cores do Dia Internacional das Mulheres. “Roxo significa justiça e dignidade. Verde simboliza esperança. Branco representa pureza. As cores se originaram da União Social e Política das Mulheres (WSPU, na sigla em inglês) no Reino Unido em 1908”.