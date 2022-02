DENÚNCIA

O deputado Getúlio Rego, em pronunciamento na Assembleia, cobrou do governo do estado o pagamento de R$ 160 milhões devidos aos munícios que estão em dificuldades financeiras por conta dos atrasos nas transferências que são uma obrigação do governo estadual.

INSATISFAÇÃO

A governadora Fátima Bezerra não esconde a insatisfação com o senador Jean Paul que se mobiliza procurando viabilizar sua candidatura à reeleição. Essa é uma pretensão fora de cogitação. Jean quer ter o direito de lutar para não ser defenestrado.

ENTREVISTA

A classe política interpreta a entrevista do chefe do Gabinete Civil, Raimundo Alves, como um recado direto a Garibaldi. O candidato ao Senado será Carlos Eduardo, não havendo espaço para Walter Alves ser o companheiro de chapa, como vice-governador.

ROMPIMENTO

Em entrevista a vários órgãos da mídia natalense, Garibaldi Alves demonstrou seu descontentamento com a governadora Fátima e começa a se articular em torno de um nome que disputa a eleição de governador pela oposição.

EZEQUIEL

Nessa nova conjuntura, o nome do deputado Ezequiel Ferreira volta a ser apontado como o candidato a governador capaz de aglutinar as oposições no estado e apresentar condições de derrotar a governadora Fátima Bezerra.

DELEGADOS

Os delegados de Polícia Civil do RN decidiram rejeitar a proposta apresentada pelo governo estadual sobre o adicional de tempo de serviço (ADTS). A decisão foi tomada em assembleia realizada pela categoria na tarde desta quinta-feira (17).

MOBILIZAÇÃO

OS delegados decidiram seguir mobilizados até que o governo apresente uma proposta que seja realmente viável. Nos próximos dias, serão ampliadas as ações de divulgação da mobilização, para que a sociedade compreenda a gravidade do que está ocorrendo.

CAMPUS

O secretário de Infraestrutura do Rio Grande do Norte, Gustavo Coelho, que é mossoroense, visitou o novo prédio do Campus de Natal, onde vistoriou os ajustes estruturais e arquitetônicos necessários antes da inauguração da obra.

HENRIQUE

O ex-deputado Henrique Alves está em Brasília, para participar da solenidade de posse do Ministro Emanoel Pereira na Presidência do Tribunal Superior do Trabalho. Antes, foi à sede nacional do MDB, onde conversou com o presidente da legenda. Baleia Rossi.

DESFILIAÇÃO

Derrotada nas prévias do PSDB, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite poderá sair do PSDB e filiar-se ao PSD. As negociações entre o tucano e Gilberto Kassab estão avançadas, com possibilidade de Eduardo ser o candidato da legenda a presidente da República.