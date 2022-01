CORRUPÇÃO

Em pleno governo Bolsonaro, o Brasil caiu dois pontos no ranking global de percepção da corrupção, somando apenas 38 pontos, ficando no 96º lugar. A média global foi de 43 e na América Latina 41. Dinamarca, Finlândia e Nova Zelândia foram os primeiros colocados, com 88 pontos. O Brasil teve pontuação inferior aos Brics(Brasil, Rússia, Índia e África do Sul) e inferior à media dos G-20 grupo formado pelas maiores economias do mundo mais a União Europeia, que teve 54 pontos.

ARTICULAÇÕES

Em Natal, conversa reunindo líderes da oposição articula a formação de uma chapa reunindo o prefeito da capital, Álvaro Dias como candidato a governador, o deputado federal Benes Leocádio, como seu companheiro de chapa e o ex-prefeito Carlos Eduardo disputando o cargo de Senador. Por trás dessa estratégia estaria o ex-deputado Henrique Alves, que ficaria com colégios eleitorais de Benes.

OBRIGATORIEDADE

Os que reclamam da exigência do “passaporte” vacinal para o acesso a shoppings centers e outros estabelecimentos comerciais reconhecem que, apesar das reclamações, houve um aumento na busca de vacinação por parte de pessoas que se mostravam resistentes à recomendação sobre a importância da vacinação.

DISPUTA

As candidaturas de Garibaldi Alves e Henrique Alves a deputado federal, diferente do que aconteceu em outras vezes com as eleições de Henrique e o cunhado Ismael Wanderley, Henrique e Ana Catarina, sua irmã gêmea e Henrique e Aluísio Alves, o pai, vão transcorrer em clima de rompimento, uma verdadeira guerra polític0-familiar.

DIVULGAÇÃO

Os dois, Garibaldi e Henrique, estão divulgando cada apoio político recebido por parte de lideranças municipais como vitórias antecipadas do pleito, supremacia eleitoral. Henrique deverá ter a maioria dos bacuraus tradicionais, mas Garibaldi cresceu na simpatia dos mais jovens que votaram nele para governador e para senador. Henrique, se eleito, ocupará o cargo de deputado federal pela 12ª vez.

LIBERAÇÃO

Evitando perder o apoio de mais vereadores, o prefeito Allyson Bezerra desistiu da exigência do apoio dos edis que apoiam sua administração aos seus candidatos nas eleições deste ano. Pensar que isso seria possível foi uma demonstração da inexperiência de quem chegou ao importante cargo de prefeito de Mossoró com apenas 28 anos de idade. Mais adiante vai descobrir que alguns vereadores apoiam o Poder e não sua liderança.

APOIO

O prefeito de Mossoró, no momento, queria que os vereadores apoiassem Laurence Amorim para deputado federal e o Soldado Jadson para estadual. Não estava admitindo que outros vereadores do seu sistema pudessem concorrer a um desses dois cargos eletivos. Recuou quando -as conversas estavam se complicando.

FALECIMENTO

Morreu ontem, na região de Richmond, Estados Unidos, local onde reside, o guru do presidente Jair Bolsonaro, Olavo de Carvalho que, há poucos dias, havia sido diagnosticado com Covid-19. Deixa oito filhos e 18 netos.

AUSÊNCIA

O presidente Bolsonaro designou o vice-presidente, General Humberto Mourão, para representar o Brasil em encontro internacional a se realizar na próxima quinta-feira, em Cartagena das Índias, na Colômbia. Não está com medo de ser contaminado pela covid-19, pois isso ele não teme, mas se diz profundamente abalado com a morte de sua mãe.

bsp;