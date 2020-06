86° Homicidio em Mossoró 2020: Jovem é morto a tiros em via Pública no Bairro Bom Jardim

Um jovem identificado como Alamerson deOliveira Monteiro, conhecido como “Melon” 29 anos, foi morto a tiros enquanto pedalava sua bicicleta em via pública, em Mossoró na região Oeste do Rio Grande do Norte.

O crime aconteceu por volta das 11h00min desta sexta feira 05 de junho de 2020, na Rua Nilo Peçanha próximo a Padaria de Arthur no Bairro Bom Jardim. A vítima que segundo a família morava na Rua Marechal Hermes no mesmo bairro onde foi morto, trafegava de bicicleta quando foi baleado e morto no meio da rua.

Segundo informações repassadas pela perita criminal Roberta Lícia, a vítima foi atingida com dois tiros, um dos quais nas costas. quando estava em movimento. Até o momento não há informações sobre a motivação do crime. A Polícia Civil que esteve no local, recebeu informações de que o rapaz era usuário de droga, inclusive a perícia encontrou com ele, um marica (cachimbo feito de PVC para fumar crack).

Diante das evidências a Polícia Civil, não descarta a hipótese de que o crime esteja relacionado a dívidas contraídas com traficantes. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios de Mossoró (DHM). Após a perícia o corpo foi recolhido e encaminhado para exame de necropsia no IML do ITEP.

Fonte: Santananotícia