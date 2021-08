GOVERNADORA

Fátima Bezerra estará novamente em Mossoró, possivelmente amanhã, segunda-feira 23. Na agenda, encontro com empresários locais e alguns contatos políticos. O horário ainda está na dependência do encontro do Fórum de Governadores, previsto também para amanhã.

GOVERNADORES

A governadora Fátima confirmou presença no encontro de pelo menos 23 dos 27 gestores estaduais em reunião, em caráter emergencial. Os governadores estão preocupados com o agravamento da crise política nacional.

KELPS

Quem visita o Oeste em viagem política é o deputado estadual Kelps Lima, que pretende disputar o governo do estado. O deputado tem disputado, mesmo sem chances de eleição, pleitos que vão fixando seu nome em todos as regiões do RN.

CRISE

O deputado federal Beto Rosado vem administrando dois problemas sérios. O primeiro, maior, a possibilidade de perder o cargo para Fernando Mineiro. O segundo, menor, o desentendimento com sua madrinha política, Rosalba Ciarlini.

VONTADOSO

Sempre que se aproxima um período político o saudoso jornalista Nilo Santos é lembrado. De forma inteligente, classificava o jornalismo político como real e, ou, Vontadoso. Este último, era a vontade do autor da matéria sobre sues desejos.

VACINAS

O Rio Grande do Norte receberá mais vacinas contra a covid-19. É o que sinaliza o ministério da Saúde Amanhã, deverão chegar mais 140.170 doses, sendo 59.750 da Pfizer e 38.300 CoronaVac. É preciso que todos se vacinem para que a covid seja vencida.

UNIMED

O BNDES aprovou financiamento de R$ 83,7 milhões para a Unimed Natal. Para Fernando Pinto, presidente da entidade, a importância não será suficiente para construir projeto do novo complexo hospitalar, orçado em R$ 180 milhões de reais.

DIGITAL

O valor aproximado de R$ 180 milhões de reais compreende tão somente o investimento na obra física. O hospital da Unimed será dos mais modernos de Natal e seu funcionamento será totalmente digital.