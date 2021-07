Sesc lançou nesta quinta-feira (1º) edital para seleção de 36 propostas culturais no RN

O Serviço Social do Comércio (Sesc/RN), lançou nesta quinta-feira (1º) o edital de seleção de propostas digitais para o projeto Poti-Cultural 2021 com investimentos de R$ 264 mil em duas linhas: uma de Fomento ao Audiovisual e outra de Pluralidade das Artes, selecionando 6 e 30 trabalhos, respectivamente.

“O setor cultural foi um dos mais impactados com a crise e ainda sofre os efeitos. É com grande satisfação que lançamos este edital de fomento, movimentando o setor e estimulando a criação de conteúdos artísticos”, comenta o presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz.

Para a Linha de Fomento ao Audiovisual, as propostas devem ser inéditas e caso aprovada obterá uma remuneração em R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Os filmes deverão ser exibidos no primeiro trimestre de 2022, enquanto que a produção poderá seguir temas livres ou seguindo eixos temáticos do edital, como: legados aos efeitos da pandemia, patrimônio imaterial no Rio Grande do Norte, legados da cultura popular potiguar na infância e juventude.

Já a Linha de Pluralidade das Artes selecionará propostas artísticas-culturais nos segmentos: artes cênicas (teatro, dança e circo); audiovisual; música; literatura; artes visuais; arte educação; patrimônio cultural; e ações formativas em cultura. Cada selecionado será remunerado com um valor bruto de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). As exibições nos canais oficiais do Sesc RN devem ocorrer a partir de setembro deste ano.

As inscrições estão abertas e seguem até o dia 16 de julho, com edital disponível no site: http://www.sescrn.com.br