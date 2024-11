75ª Prova Ciclística Governador Dix-sept Rosado tem Alice Melo no pódio e campeão duplo

O Corredor Cultural, que compreende trecho da avenida Rio Branco, no centro de Mossoró, foi palco neste domingo (17) para a 75ª Prova Ciclística Governador Dix-sept Rosado, a mais antiga do país, sem interrupções. A disputa reuniu competidores de diversas idades e partes do país em busca das medalhas, troféus e premiação em dinheiro, distribuídos pela Prefeitura Municipal de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEMEJ).

Na prova, em jogo título nas categorias: Juvenil, Juniores, Elite Feminino, Elite Nacional, Elite Local, Máster A, B e C Nacional; Máster A, B e C Local; Máster D, Liberdade, MTB Masculino e MTB Feminino, PcD e Liberdade.

Destaque para a mossoroense campeã Alice Melo, colecionadora de inúmeros títulos nacionais e que voltou a correr em Mossoró após 14 anos. Ela venceu, com folga, a prova Elite Feminino.

“Esse sentimento de energia tão boa, que é estar na minha cidade, ver o ciclismo mossoroense crescer e evoluir. Entender que a Prova Governador Dix-sept Rosado é uma das mais tradicionais e ela mostrou essa existência com mais uma edição, não deixou isso morrer. Isso é fruto de um trabalho da Secretaria do Esporte, que também é um suporte para o projeto, para o Instituto Alice Melo, e, acima de qualquer coisa, tudo isso é possível graças também à equipe multidisciplinar que me acompanha em São Paulo”, disse a atleta mossoroense.

Outro destaque da prova foi Bismarque Fernando, que ocupou o lugar mais alto do pódio ao vencer nas categorias Elite Nacional e Liberdade, as duas principais do dia.

“Um ano especial para a gente. Agradecer a Deus pelo grande trabalho da equipe. A equipe hoje foi excepcional para que a gente conseguisse sair com esses dois troféus em primeiro lugar. A gente se preparou bastante para essa prova, que é uma das mais duríssimas. É uma emoção indescritível. Uma emoção que não sei descrever”, avaliou.

Resultado da prova

(resultado com lista completa e cronometragem pode ser encontrado no site https://www.rncrono.com.br/eventos/resultados

Máster A Local

1 – Raimundo Fernandes Maciel Maia

2 – Flavio Alves Barboza Master

3 – Geová Valério Nunes dos Santos

4 – Thiago Cesar da Silva Vale

5 – Dirceu Soares Vale de Almeida

Máster A Nacional

1 – Jesiel Fernando de França Souza

2 – Ruan Darlyn da Silva de Oliveira

3 – Vinícius Cordeiro

4 – Alexandre Pereira Gomes

5 – Hugo Wagner Soares de Sousa

Máster B Local

1 – Keliab Felix Costa

2 – Erivan Lucas da Silva

3 – Otávio Anselmo de Góis Ferreira

4 – Alisson Rocha de Oliveira

5 – Cleiton Miguel de Souza

Máster B Nacional

1 – Tarcisio Luiz Pereira Carneiro Filho

2 – Leonard Fernando Bezerra de Brito

3 – Francisco Alexandro da Silva

4 – Gilberto de Sousa Silva

5 – João Máximo Segundo

Máster C Local

1 – José Edson da Silva Júnior

2 – Eduardo Câmara Santana

3 – Dorgivalto Morais de Lima

4 – Benedito Pereira

5 – Pierre Carlos Alves

Máster C Nacional

1 – Braziliano Jerônimo Vieira Freire

2 – Fabio Alves da Silva

3 – Moacyr Fabiano de Guedes Paiva

4 – Wagner Comodoro

5 – Juvenal Batista da Silva

Máster D

1 – José Edson da Silva Júnior

2 – Braziliano Jerônimo Vieira Freire

3 – Eduardo Câmara Santana

4 – Dorgivalto Morais de Lima

5 – Fabio Alves da Silva

MTB Feminino

1 – Mararuth Martins Fernandes

2 – Vitória Chris Souza Silva

3 – Ana Cristina da Silveira Fernandes

4 – Paula Francinete de Souza Florentino

5 – Francisca Cleide Sena Vidal

MTB Masculino

1 – Ítalo Ranniel Araújo Farias

2 – Igo dos Santos Barbosa

3 – Danilo Wilson Leal Ferreira dos Santos

4 – Josuelison da Silva Dantas

5 – Francisco Valdileno Oliveira da Silva

Junior

1 – Leonardo Pereira da Silva

2 – João Vinicius da Silva

3 – João Daniel da Costa Silva

4 – Nicollas Emanuel de Souza Florentino

5 – André Vinícius Ferreira de Souza

Juvenil

1 – Pedro Lucas Cardoso

2 – Pedro Artur Silveira Paulino

3 – Lucas Emanuel Lima da Silva

4 – Davi de Sousa Mota

5 – Cícero Emanoel de Oliveira

Elite Feminino

1 – Alice Tamirys Leite Melo

2 – Miriam Araújo de Lima

3 – Josefa Andreia Medeiros de Araújo

4 – Juliana Monteiro

5 – Maria Kallyane de Lima

Elite Masculino Local

1 – Manoel Ferreira Rocha

2 – Ubiratan Miqueias de Lima Gomes

3 – Márcio Revson Vieira de Azevedo Filho

4 – Laércio Nunes de Carvalho

5 – Danilo de Freitas Queiroz

Elite Masculino Nacional

1 – Bismarque Fernando de França Souza

2 – Gesmiel Fernando de França Souza

3 – Jeter Anderson Sales Rocha

4 – Filipe Gomes dos Santos

5 – José Iran de Sousa

Liberdade

1 – Bismarque Fernando de França Souza

2 – Leandro Rabelo da Costa

3 – Carlos Roberto Marques de França

4 – Ubiratan Miqueias de Lima Gomes

5 – Keliab Felix Costa