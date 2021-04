Renann Targino estreia coluna sobre televisão e celebridades n’O Mossoroense deste domingo (18)

O assuense Renann Targino estreia neste domingo (18) uma coluna sobre televisão e celebridades no jornal O Mossoroense. Rennan é reconhecido por participação no programa de Xuxa Meneghel em 2014 e em fevereiro deste ano no programa “Encontro com Fátima Bernardes” na TV GLOBO.

Rennan também atuou na rádio Princesa 90FM, na Nova 89FM, na TV Mossoró, no jornal Gazeta do Oeste e na TVASSU. Seja bem-vindo ao time d’O Mossoroense, Renann.