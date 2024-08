Aproximadamente 73% dos municípios do Rio Grande do Norte não destinam de forma adequada os próprios resíduos sólidos. Os dados estão em um levantamento feito pela Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte (Semarh).

O levantamento foi divulgado nesta sexta-feira (2), data em que se encerrou o prazo estipulado pelo Novo Marco do Saneamento Básico – de julho de 2020 – para que todas as cidades do Brasil se adaptassem à destinação correta do lixo.

73% dos municípios do RN não destinam resíduos sólidos adequadamente, aponta levantamento

Semarh apontou projeto de regionalização dos aterros sanitários nas regiões Seridó e Alto Oeste para diminuir problema. MP também vê possibilidade de mais 30 cidades usarem aterros da Região Metropolitana de Natal.

Por g1 RN e Inter TV Cabugi

02/08/2024 19h30 Atualizado há 22 minutos

73% dos municípios do RN não destinam resíduos sólidos adequadamente, aponta levantamento — Foto: Rafael Fernandes/Inter TV Cabugi

73% dos municípios do RN não destinam resíduos sólidos adequadamente, aponta levantamento — Foto: Rafael Fernandes/Inter TV Cabugi

Aproximadamente 73% dos municípios do Rio Grande do Norte não destinam de forma adequada os próprios resíduos sólidos. Os dados estão em um levantamento feito pela Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte (Semarh).

O levantamento foi divulgado nesta sexta-feira (2), data em que se encerrou o prazo estipulado pelo Novo Marco do Saneamento Básico – de julho de 2020 – para que todas as cidades do Brasil se adaptassem à destinação correta do lixo.

📳Participe do canal do g1 RN no WhatsApp

No Rio Grande do Norte, segundo o levantamento, 46 municípios destinam os rejeitos corretamente e outros 121 municípios não o fazem, utilizando de lixões a céu aberto.

Como há aterros em algumas das cidades mais populosas do estado, a proporção da população potiguar que está inserida em cidades que destinam corretamente o lixo é de 62,4%, segundo o levantamento, sendo cerca de 2 milhões de um total de 3,3 milhões de moradores no estado.

A destinação correta do lixo é de responsabilidade municipal. Mesmo com a finalização do prazo estipulado pelo marco, os municípios preveem soluções e apontam dificuldades para o encerramento dos lixões através de acordos com o Ministério Público do Rio Grande do Norte e de análises do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema).