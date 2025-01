67% dos brasileiros acreditam em imposto sobre Pix após polêmica da Receita

Uma pesquisa divulgada pela Quaest nesta sexta-feira 17 revelou que 67% dos brasileiros acreditam que o governo federal planejava implementar uma taxação sobre transações financeiras realizadas pelo Pix. Essa percepção surgiu após a polêmica em torno de uma norma da Receita Federal que ampliava o monitoramento de movimentações financeiras, incluindo as realizadas por meio do sistema.

A instrução normativa, que foi anunciada em dezembro de 2024, determinava que transferências acima de R$ 5 mil para pessoas físicas ou de R$ 10 mil para pessoas jurídicas deveriam ser informadas à Receita Federal. A medida gerou grande repercussão negativa, com temores de aumento de impostos ou vigilância excessiva sobre as operações bancárias da população.

De acordo com a Quaest, a norma gerou um aumento nas menções negativas ao governo federal nas redes sociais, saltando de 54% para 86% no período. O receio de que a medida pudesse culminar em uma taxação direta sobre o Pix dominou as discussões públicas e levou ao recuo do governo.