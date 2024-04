67 anos da Escola Municipal Rotary – por Geraldo Maia

67 anos da Escola Municipal Rotary

Durante a sua gestão como Governador de Distrito dos Clubes de Interior do Rotary, o Dr. Tarcísio de Vasconcelos Maia lançou a ideia da criação de uma Escola Rotary em um dos bairros de Mossoró. Para esse fim foi nomeada uma comissão de três rotarianos para escolher o local onde deveria ser construída a escola: Camilo Pereira de Paula, Renato de Araújo Costa e Francisco Sales dos Santos Bezerra. A área escolhida foi um terreno no bairro Santo Antônio, de propriedade da Fábrica de Redes Santo Antônio Ltda., que tinha como Presidente o companheiro Enéas Negreiros. E foi esse companheiro que conseguiu, junto a Diretoria da Empresa, fazer doação do terreno para a construção da Escola Rotary de Mossoró.

Com a cessão do terreno, foram indicados os companheiros Francisco Sales dos Santos Bezerra e Antônio Vieira de Sá para comandarem o início da construção. A supervisão da obra ficou sob a responsabilidade de Clóvis Ciarlini. Coube a dona Benigna, esposa do companheiro Sales, juntamente com dona Maria, esposa do companheiro Alcides e dona Brígida, esposa do companheiro Saboinha, a tarefa de angariar recursos com os próprios rotarianos para dar início às obras, que com a ajuda de todos foi concluída, sendo inaugurada em 15 de abril de 1957, quando o Clube era administrado pelo Sr. Antônio Soares de Souza Luz.

É bem verdade que o que se inaugurou naquela data foi um pequeno prédio, bem diferente da estrutura que existe atualmente. Mas foi a semente, foi onde tudo começou.

Em 1970, ao assumir a Presidência do Rotary Club Mossoró, o Sr. João Newton da Escóssia passou a investir na pequena escola, construindo outras salas. E assim fez os demais Presidentes. A Escola passou a ter: duas salas para funcionamento da direção e secretaria, uma cozinha, uma biblioteca, sete salas de aulas, duas salas para depósito, banheiros e uma área livre para prática de esportes e recreação.

À medida que o prédio crescia, ia se tornando cada vez mais difícil manter a Escola contando apenas com a contribuição dos rotarianos. A solução encontrada para não parar o funcionamento da escola foi a de se buscar parceria junto a Prefeitura. E a parceria veio em forma de um contrato de comodato entre o Rotary Club de Mossoró e a Prefeitura Municipal, cabendo ao Rotary a cessão do imóvel e a Prefeitura a estrutura de pessoal e material necessária para o bom funcionamento da Escola. E por 48 anos a Escola Rotary cumpriu o seu objetivo.

Com o passar do tempo, no entanto, o prédio foi envelhecendo e as salas, que antes atendiam tão bem ao fim para o qual foram construídas, já não ofereciam segurança; careciam de reformas.

Um novo convênio entre Rotary Club e Prefeitura Municipal de Mossoró, para construção de um novo prédio, foi assinado em 03 de fevereiro de 2005, na sede do Rotary, com a presença de diversas autoridades e de todos os alunos e professores da Escola Rotary. Para que esse novo convênio fosse possível, o Rotary Club de Mossoró fez doação a Prefeitura do terreno onde estava instalada a escola, sendo essa a única maneira possível da Prefeitura poder investir na construção de um novo prédio. Pelo convênio a Prefeitura manteria o nome de Escola Rotary no estabelecimento e o Rotary Club de Mossoró ficaria como Amigo do Escola.

A nova escola foi construída, tendo acontecido à sua inauguração em 03 de março de 2006, exatamente um ano após a assinatura do convênio. O novo prédio passou a conta com amplo espaço para recreação, biblioteca, uma sala para o TV Escola, banheiros, sala de professores e diretoria, cozinha para o preparo da merenda e uma sala para laboratório de informática.

A Escola hoje atende a aproximadamente 300 alunos nos dois turnos com ensino fundamental. O Rotary está sempre presente no seu dia-a-dia, seja promovendo eventos, ministrando palestras de seus diversos profissionais, suprindo algumas necessidades, enfim, perpetuando o sonho daqueles companheiros que construíram a primeira Escola Rotary de Mossoró, cumprindo sempre o seu lema que é “Dar de Si, antes de pensar em Si””

pesquisador e historiador – Geraldo Maia do Nascimento