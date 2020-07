RECUPERAÇÃO COVID

Na nossa cidade existem vários casos de Covid-19 e, dentre esse casos, muitos infelizmente, se foram e, muitos se recuperaram. Dentre esses recuperados, está um casal de idosos que, com superação, conseguiu vencer a doença com muita paciência, sabedoria, calma, serenidade e fé. Falo do ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, o senhor Desiderato Albuquerque, e sua esposa, a senhora Ana Zenaide Freitas. Uma história motivacional surpreendente aos que estão acometidos pelo novo Corona Vírus superarem os medos, as angústias e os desafios. Daqui segue o singelo e carinhoso abraço de muitas felicidades e saúde plena. Deus os abençoe!

AGN

Hoje, a Diretora do Banco AGN, Márcia Maia, esteve cumprindo agenda em Apodi para a entrega de 50 cheques aos novos contemplados do programa Microcrédito do Governo do Estado, no Auditório Leonildes Marcolino na sede da CDL local. Durante a solenidade, um evento bem restrito e, rápido, somente para representantes cumprirem protocolos. A comitiva chegou por volta das 10h e encerrou seus trabalhos aproximadamente 1h depois. Parabéns aos novos micros empreendedores e sucesso!

TRAFEGO MODELS

A noite de ontem me deliciei na telinha das redes sociais vendo uma live fashion e muito linda, com o casting Trafego Models, sob direção do querido Georgiano Azevedo. Com certeza a primeira de muitas lives em torno do mundo da moda com essa equipe que abrilhanta o quadro de modelos mais requisitados do nosso estado e estados vizinhos. Na pessoa de Gegê, deixo os meus parabéns a todos os envolvidos por este belo acontecimento.

LIVE

Seguindo o assunto “política”, hoje às18h, os pré-candidatos a prefeito de Apodi, Agnaldo Fernandes e Gilvan Alves, farão uma live para os seus respectivos pronunciamento em torno de como será a chapa para o pleito eleitoral deste ano. Os dois estão em comum acordo para disputarem a majoritária contra o grupo do prefeito Alan Silveira do MDB. Vamos assistir e, desde já, desejando boa sorte aos amigos e votos de muito sucesso!

FATOS & BOATOS…

